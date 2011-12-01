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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бухарест - Хапоэль ТА
Бухарест - Хапоэль ТА: обзор матча 01 декабря 2011
Бухарест
01.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 3
Завершен
Хапоэль ТА
43'
Ч. Деяк (П)
12'
Н. Игьебор
39'
Т. Тамуз (П)
45+1'
С. Туама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бухарест - Хапоэль ТА
Замена
М. Лала
️️️️
Т. Тамуз
Желтая карточка
О. Дамари
Пенальти не реализован!
Ч. Деяк
Желтая карточка
Б. Франсман
Замена
С. Сбурля
️️️️
Ш. Григоре
Замена
Д. Панку
️️️️
Кассио
Замена
К. Орош
️️️️
О. Бурча
+1
ГОЛ! 1:3!
С. Туама
Пас отдал
О. Дамари
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ч. Деяк
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Тамуз
Желтая карточка
Г. Шиш
Замена
М. Абасс
️️️️
А. Ядин
Замена
В. Бадир
️️️️
М. Печалка
18'
Желтая карточка
А. Ядин
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Игьебор
Пас отдал
О. Дамари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бухарест
33
Дэнуц Коман
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
8
Николае Григоре
ЦП
8
Штефан Григоре
ЦП
32
Юлиан Апостол
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
28
Михай Роман
ПП
9
Кассио
ЦФ
Хапоэль ТА
30
Апула Эдель
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
15
Салим Туама
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
16
Омер Дамари
ЦФ
Главный тренер
Дрор Каштан
Бухарест
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
24
Ромео Сурду
АП
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
11
Даниэл Панку
ЦФ
Хапоэль ТА
55
Борис Клейман
ВР
10
Валид Бадир
ЦЗ
11
Мирко Оремуш
ПЗ
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
8
Махмуд Абасс
ЦП
17
Мааран Лала
ЦФ
3-5-1
33
Коман
12
Божович
16
Бурча
4
Антонио
8
Григоре
8
Григоре
32
Апостол
10
Деяк
28
Роман
9
Кассио
4-4-1-1
30
Эдель
23
Кенде
6
Франсман
3
Печалка
16
Шиш
15
Туама
40
Игьебор
26
Ядин
18
Абутбул
18
Тамуз
16
Дамари
16
Бурча
15
Орош
15
Орош
16
Бурча
8
Григоре
21
Сбурля
21
Сбурля
8
Григоре
9
Кассио
11
Панку
11
Панку
9
Кассио
26
Ядин
8
Абасс
8
Абасс
26
Ядин
3
Печалка
10
Бадир
10
Бадир
3
Печалка
18
Тамуз
17
Лала
17
Лала
18
Тамуз
Остались в запасе
Бухарест
Хапоэль ТА
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
24
Ромео Сурду
АП
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
11
Мирко Оремуш
ПЗ
Главный тренер
Дрор Каштан
Остались в запасе
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
24
Ромео Сурду
АП
Остались в запасе
8
Элрой Коэн
ЦП
29
Ияд Хутаба
ЦП
55
Борис Клейман
ВР
11
Мирко Оремуш
ПЗ
Главный тренер
Дрор Каштан
Статистика матча Бухарест - Хапоэль ТА
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Информация о матче
Стадион:
Гюлешти-Валентин Станческу
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