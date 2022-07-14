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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Крузейдерс - Бруно’с Мэгпайс
Крузейдерс - Бруно’с Мэгпайс: обзор матча 14 июля 2022
Крузейдерс
14.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бруно’с Мэгпайс
33'
П. Хитли
80'
J. Winchester
90+3'
B. Joe Burns
37'
К. Кашаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Крузейдерс - Бруно’с Мэгпайс
ГОЛ! 3:1!
B. Joe Burns
90'
+3
90'
Желтая карточка
O. González Casado
85'
Замена
К. Морган
️️️️
К. Кашаро
ГОЛ! 2:1!
J. Winchester
Пас отдал
J. McMurray
80'
Замена
J. McMurray
️️️️
R. Clarke
79'
Замена
J. Winchester
️️️️
P. Lowry
79'
Желтая карточка
J. Forsythe
77'
73'
Замена
O. González Casado
️️️️
Д. Кумбес
Замена
A. Lecky
️️️️
J. Owens
46'
37'
ГОЛ! 1:1!
К. Кашаро
ГОЛ! 1:0!
П. Хитли
33'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Крузейдерс - Бруно’с Мэгпайс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
3 : 1
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
4 : 1
17.07.2025
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Бруно’с Мэгпайс
2 : 3
10.07.2025
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
5 : 1
01.08.2024
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 2 раунд
Бруно’с Мэгпайс
0 : 3
25.07.2024
Копенгаген
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
2 : 1
18.07.2024
Бруно’с Мэгпайс
Информация о матче
Стадион:
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Крузейдерс
Бруно’с Мэгпайс
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
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