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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бруно’с Мэгпайс - Копенгаген
Бруно’с Мэгпайс - Копенгаген: обзор матча 25 июля 2024
Бруно’с Мэгпайс
25.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Копенгаген
30'
М. Эльюнусси
62'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бруно’с Мэгпайс - Копенгаген
Замена
F. Villar
️️️️
A. Carrascal
90'
+1
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
L. Coombes
90'
74'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Б. Мелинг
66'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Эльюнусси
66'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Классон
62'
ГОЛ! 0:2!
В. Классон
Пас отдал
М. Маттссон
Желтая карточка
A. Carrascal
57'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Пас отдал
М. Маттссон
7'
Желтая карточка
О. Стейнн Оскарссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бруно’с Мэгпайс
24
Дэйл Коулинг
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
5
Francisco Zúñiga
(К)
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Rubén Díaz
ЦЗ
32
Кеван Ронко
ПЗ
6
Эван Де Харо
ОП
11
Juanje
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
7
Виктор Классон
(К)
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
13
Родриго Уэскас
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Бруно’с Мэгпайс
13
Marcos Zappacosta
ВР
22
Christian Valle
ЦП
10
Julian Del Rio
ЦФ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
9
Джек Сторер
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
3-3-2-1
24
Коулинг
5
3
Тэйлор
4
15
6
Де Харо
32
Ронко
11
8
5
3-3-4
1
Тротт
4
Дикс
3
Вавро
24
Мелинг
7
Классон
8
Фрохольдт
10
Эльюнусси
9
Оскарссон
13
Уэскас
8
Фалк-Йенсен
8
Маттссон
15
7
Эрнандес
7
Эрнандес
15
5
24
24
5
24
Мелинг
3
Серенсен
3
Серенсен
24
Мелинг
7
Классон
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Классон
10
Эльюнусси
17
Ларссон
17
Ларссон
10
Эльюнусси
Остались в запасе
Бруно’с Мэгпайс
Копенгаген
13
Marcos Zappacosta
ВР
22
Christian Valle
ЦП
10
Julian Del Rio
ЦФ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
9
Джек Сторер
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
13
Marcos Zappacosta
ВР
22
Christian Valle
ЦП
10
Julian Del Rio
ЦФ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
9
Джек Сторер
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
61
Оскар Буур
ВР
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Натан Руни
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Бруно’с Мэгпайс - Копенгаген
1
1
Всего ударов по воротам
3
24
Удары в створ
0
8
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
10
Нарушения
8
7
Количество передач
228
711
Сейвы
5
0
Точность передач %
71
88
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
3
15
Удары из-за пределов штрафной
0
9
Матчи команд
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
4 : 1
17.07.2025
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Бруно’с Мэгпайс
2 : 3
10.07.2025
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
5 : 1
01.08.2024
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 2 раунд
Бруно’с Мэгпайс
0 : 3
25.07.2024
Копенгаген
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
2 : 1
18.07.2024
Бруно’с Мэгпайс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Виктория Стэдиум
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