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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дерри Сити - Бруно’с Мэгпайс
Дерри Сити - Бруно’с Мэгпайс: обзор матча 18 июля 2024
Дерри Сити
18.07.2024, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Бруно’с Мэгпайс
38'
М. Коннолли
57'
П. Хобан
111'
Э. Де Харо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дерри Сити - Бруно’с Мэгпайс
111'
ГОЛ! 2:1!
Э. Де Харо
Желтая карточка
S. Diallo
103'
98'
Желтая карточка
L. Coombes
Замена
S. Todd
️️️️
М. Коннолли
91'
Замена
S. McEleney
️️️️
Д. Келли
91'
90'
+4
Желтая карточка
Э. Де Харо
Желтая карточка
М. Коннолли
85'
Замена
Д. Маллен
️️️️
М. Даффи
81'
Желтая карточка
P. McMullan
80'
Замена
S. Diallo
️️️️
К. Даммигэн
79'
64'
Желтая карточка
R. Díaz
58'
Замена
L. Coombes
️️️️
F. Zúñiga
ГОЛ! 2:0!
П. Хобан
57'
Желтая карточка
Д. Келли
49'
46'
Замена
Э. Де Харо
️️️️
Д. Сторер
Вторая желтая
А. О'Райли
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Коннолли
Пас отдал
B. Doherty
38'
32'
Желтая карточка
Д. Сторер
Желтая карточка
П. Хобан
30'
Желтая карточка
А. О'Райли
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерри Сити
1
Брайан Махер
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
3
Ciaran Coll
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
8
Уилл Патчинг
ЦП
17
Даниэл Келли
ЦП
23
B. Doherty
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
7
Майкл Даффи
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Бруно’с Мэгпайс
24
Дэйл Коулинг
ВР
4
Rubén Díaz
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
5
Francisco Zúñiga
ЦЗ
32
Кеван Ронко
ПЗ
11
Juanje
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
9
Джек Сторер
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Дерри Сити
26
Ryan Tadhg
ВР
16
Shane McEleney
ЦЗ
22
Sam Todd
ЦЗ
5
Sadou Diallo
ЦП
18
Callum McKay
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
Бруно’с Мэгпайс
13
Marcos Zappacosta
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
6
Эван Де Харо
ОП
22
Christian Valle
ЦП
24
F. Villar
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
3-2-5
1
Махер
23
Даммигэн
3
6
Коннолли
8
Патчинг
17
Келли
8
О'Райли
9
Хобан
7
Даффи
10
23
4-2-2
24
Коулинг
32
Ронко
3
Тэйлор
5
4
11
8
9
Сторер
5
17
Келли
16
16
17
Келли
6
Коннолли
22
22
6
Коннолли
23
Даммигэн
5
5
23
Даммигэн
7
Даффи
21
Маллен
21
Маллен
7
Даффи
5
15
15
5
9
Сторер
6
Де Харо
6
Де Харо
9
Сторер
Остались в запасе
Дерри Сити
Бруно’с Мэгпайс
26
Ryan Tadhg
ВР
18
Callum McKay
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
13
Marcos Zappacosta
ВР
22
Christian Valle
ЦП
24
F. Villar
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Остались в запасе
26
Ryan Tadhg
ВР
18
Callum McKay
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Остались в запасе
13
Marcos Zappacosta
ВР
22
Christian Valle
ЦП
24
F. Villar
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Главный тренер
Натан Руни
Статистика матча Дерри Сити - Бруно’с Мэгпайс
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
4 : 1
17.07.2025
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Бруно’с Мэгпайс
2 : 3
10.07.2025
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
5 : 1
01.08.2024
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 2 раунд
Бруно’с Мэгпайс
0 : 3
25.07.2024
Копенгаген
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
2 : 1
18.07.2024
Бруно’с Мэгпайс
Информация о матче
Стадион:
Brandywell Stadium, Derry
Новости команд
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Дерри Сити
Бруно’с Мэгпайс
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
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