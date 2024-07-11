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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бруно’с Мэгпайс - Дерри Сити
Бруно’с Мэгпайс - Дерри Сити: обзор матча 11 июля 2024
Бруно’с Мэгпайс
11.07.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Дерри Сити
49'
Э. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бруно’с Мэгпайс - Дерри Сити
85'
Замена
S. Todd
️️️️
S. McEleney
Желтая карточка
Д. Коулинг
80'
79'
Замена
Д. Маллен
️️️️
П. Хобан
61'
Замена
М. Даффи
️️️️
S. Diallo
ГОЛ! 1:0!
Э. Тэйлор
49'
Желтая карточка
Д. Сторер
36'
23'
Желтая карточка
М. Коннолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бруно’с Мэгпайс
24
Дэйл Коулинг
ВР
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
4
Rubén Díaz
ЦЗ
32
Кеван Ронко
ПЗ
11
Juanje
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
10
Eduardo Salles
ЦФ
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
9
Джек Сторер
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Дерри Сити
1
Брайан Махер
ВР
23
Кэмерон Даммигэн
ЦЗ
6
Марк Коннолли
ЦЗ
16
Shane McEleney
ЦЗ
17
Даниэл Келли
ЦП
5
Sadou Diallo
ЦП
8
Уилл Патчинг
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
9
Патрик Хобан
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦФ
23
B. Doherty
ЦФ
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Бруно’с Мэгпайс
13
Marcos Zappacosta
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
6
Эван Де Харо
ОП
22
Christian Valle
ЦП
10
Julian Del Rio
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Дерри Сити
26
Ryan Tadhg
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
22
Sam Todd
ЦЗ
18
Callum McKay
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
7
Майкл Даффи
ЦФ
3-2-3
24
Коулинг
3
Тэйлор
4
32
Ронко
11
8
9
Сторер
5
10
3-3-4
1
Махер
23
Даммигэн
6
Коннолли
16
17
Келли
5
8
Патчинг
23
8
О'Райли
9
Хобан
10
16
22
22
16
9
Хобан
21
Маллен
21
Маллен
9
Хобан
5
7
Даффи
7
Даффи
5
Остались в запасе
Бруно’с Мэгпайс
Дерри Сити
13
Marcos Zappacosta
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
6
Эван Де Харо
ОП
22
Christian Valle
ЦП
10
Julian Del Rio
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
26
Ryan Tadhg
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
18
Callum McKay
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Остались в запасе
13
Marcos Zappacosta
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
6
Эван Де Харо
ОП
22
Christian Valle
ЦП
10
Julian Del Rio
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
24
F. Villar
ЦФ
Остались в запасе
26
Ryan Tadhg
ВР
3
Ciaran Coll
ЦЗ
18
Callum McKay
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Натан Руни
Главный тренер
Руайдри Хиггинс
Статистика матча Бруно’с Мэгпайс - Дерри Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
4 : 1
17.07.2025
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Бруно’с Мэгпайс
2 : 3
10.07.2025
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
5 : 1
01.08.2024
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 2 раунд
Бруно’с Мэгпайс
0 : 3
25.07.2024
Копенгаген
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
2 : 1
18.07.2024
Бруно’с Мэгпайс
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Robert Jenkins, Wales
Стадион:
Виктория Стэдиум
Новости команд
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Бруно’с Мэгпайс
Дерри Сити
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
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