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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Копенгаген - Бруно’с Мэгпайс
Копенгаген - Бруно’с Мэгпайс: обзор матча 01 августа 2024
Копенгаген
01.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Бруно’с Мэгпайс
40'
К. Дикс (П)
61'
О. Стейнн Оскарссон
80'
O. Højer
84'
О. Стейнн Оскарссон
17'
O. Bayode
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Бруно’с Мэгпайс
ГОЛ! 4:1!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
Л. Лерагер
84'
ГОЛ! 3:1!
O. Højer
Пас отдал
М. Эльюнусси
80'
71'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
J. Forjan
Замена
O. Højer
️️️️
М. Маттссон
70'
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
66'
Замена
М. Гарананга
️️️️
Р. Уэскас
64'
ГОЛ! 2:1!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
М. Маттссон
61'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
А. Чиаха
56'
56'
Замена
H. Stevens
️️️️
O. Bayode
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Т. Делэни
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дикс
40'
26'
Желтая карточка
Д. Сторер
17'
ГОЛ! 0:1!
O. Bayode
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
8
Виктор Фрохольдт
ЛВ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
13
Родриго Уэскас
ЦФ
18
Амин Чиаха
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Бруно’с Мэгпайс
13
Marcos Zappacosta
ВР
4
Rubén Díaz
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
5
Francisco Zúñiga
(К)
ЦЗ
32
Кеван Ронко
ПЗ
11
Juanje
ЦП
8
Carlos Garcia
ЦП
77
Olatunde Bayode
ЦП
5
Alejandro Carrascal
ЦФ
9
Джек Сторер
ЦФ
7
Javier Forjan
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
24
Мунаше Гарананга
ЦЗ
37
Cornelius Olsson
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Томас Йоргенсен
ЦП
5
Oliver Højer
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Бруно’с Мэгпайс
24
Дэйл Коулинг
ВР
13
Christian Fraiz
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
22
Christian Valle
ЦП
24
F. Villar
ЦФ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
7
Энтони Эрнандес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
15
Han Stevens
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
3-1-1-2-3
31
Рунарссон
3
Серенсен
3
Вавро
4
Дикс
27
Делэни
21
Лерагер
8
Фрохольдт
8
Маттссон
17
Ларссон
18
Чиаха
13
Уэскас
4-3-3
13
32
Ронко
3
Тэйлор
5
4
11
8
77
7
9
Сторер
5
13
Уэскас
24
Гарананга
24
Гарананга
13
Уэскас
8
Маттссон
5
5
8
Маттссон
27
Делэни
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
27
Делэни
18
Чиаха
9
Оскарссон
9
Оскарссон
18
Чиаха
7
7
Эрнандес
7
Эрнандес
7
77
15
15
77
Остались в запасе
Копенгаген
Бруно’с Мэгпайс
12
Тео Сандер
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Cornelius Olsson
ЦЗ
8
Томас Йоргенсен
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Главный тренер
Якоб Неструп
24
Дэйл Коулинг
ВР
13
Christian Fraiz
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
22
Christian Valle
ЦП
24
F. Villar
ЦФ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Натан Руни
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
1
Натан Тротт
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
37
Cornelius Olsson
ЦЗ
8
Томас Йоргенсен
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
Остались в запасе
24
Дэйл Коулинг
ВР
13
Christian Fraiz
ВР
15
Lee Coombes
ЦЗ
22
Christian Valle
ЦП
24
F. Villar
ЦФ
17
Джейми Кумбес
ЦФ
10
Eduardo Salles
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Натан Руни
Статистика матча Копенгаген - Бруно’с Мэгпайс
1
2
Всего ударов по воротам
30
5
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
0
Нарушения
6
8
Офсайды
4
1
Количество передач
693
294
Сейвы
0
3
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
17
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
21
3
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
4 : 1
17.07.2025
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Бруно’с Мэгпайс
2 : 3
10.07.2025
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
5 : 1
01.08.2024
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 2 раунд
Бруно’с Мэгпайс
0 : 3
25.07.2024
Копенгаген
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
2 : 1
18.07.2024
Бруно’с Мэгпайс
Информация о матче
Главный судья:
Dumitru Muntean, Moldova
Стадион:
Паркен
Посещаемость:
16595 из 38065 зрителей (43%)
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