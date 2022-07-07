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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Бруно’с Мэгпайс - Крузейдерс
Бруно’с Мэгпайс - Крузейдерс: обзор матча 07 июля 2022
Бруно’с Мэгпайс
07.07.2022, четверг, 19:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Крузейдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Бруно’с Мэгпайс - Крузейдерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Пайде
4 : 1
17.07.2025
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 1 раунд
Бруно’с Мэгпайс
2 : 3
10.07.2025
Пайде
Лига конференций, 2 раунд
Копенгаген
5 : 1
01.08.2024
Бруно’с Мэгпайс
Лига конференций, 2 раунд
Бруно’с Мэгпайс
0 : 3
25.07.2024
Копенгаген
Лига конференций, 1 раунд
Дерри Сити
2 : 1
18.07.2024
Бруно’с Мэгпайс
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 18 тур
Крузейдерс
- : -
28.11.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 17 тур
Данганнон Свифтс
3 : 1
21.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Каррик Рейнджерс
1 : 1
13.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Бангор
1 : 0
07.11.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Лимавади Юнайтед
1 : 4
31.10.2026
Крузейдерс
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Крузейдерс
0 : 5
24.10.2026
Колрейн
Информация о матче
Стадион:
Виктория Стэдиум
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Бруно’с Мэгпайс
Крузейдерс
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
Роша – приоритетная цель «Крузейро» в 2019 году
2018.09.30 12:37
6
Два североирландских клуба объявили о переходе одного и того же футболиста
2017.07.01 12:38
4
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