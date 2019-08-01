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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брондбю - Лехия
Брондбю - Лехия: обзор матча 01 августа 2019
Брондбю
01.08.2019, четверг, 20:30
Лига Европы
4 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Лехия
15'
П. Араюри
53'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Лехия
105'
+2
Желтая карточка
Ф. Младенович
105'
+2
Желтая карточка
С. Пешко
ГОЛ! 2:0!
К. Вильчек
53'
Желтая карточка
Э. Юнг
45'
ГОЛ! 1:0!
П. Араюри
Пас отдал
Д. Кайзер
15'
Начало матча
Статистика матча Брондбю - Лехия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
Новости команд
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Брондбю
Лехия
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