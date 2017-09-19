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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Бристоль Роверс
Вулверхэмптон - Бристоль Роверс: обзор матча 19 сентября 2017
Вулверхэмптон
19.09.2017, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Бристоль Роверс
98'
Б. Энобахаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вулверхэмптон - Бристоль Роверс
120'
Красная карточка
Т. Локьер
Желтая карточка
А. Н'Диайе
102'
Желтая карточка
Д. Прайс
101'
ГОЛ! 1:0!
Б. Энобахаре
Пас отдал
Б. Дуглас
98'
Желтая карточка
Д. Батт
81'
Желтая карточка
Б. Дуглас
72'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Вулверхэмптон - Бристоль Роверс
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
- : -
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 11 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Информация о матче
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