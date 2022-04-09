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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Питерборо Юнайтед
Бристоль Сити - Питерборо Юнайтед: обзор матча 09 апреля 2022
Бристоль Сити
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 1
Завершен
Питерборо Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Питерборо Юнайтед
13
Дэвид Корнелл
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
7
Жеандо Фукс
ОП
17
Кваме Поку
АП
11
Сэмми Шмодикс
АП
23
Джо Уорд
ПП
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
3-2-1-4
25
Бентли
12
Дасилва
5
Аткинсон
5
Клозе
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
5
Канди
18
Вайманн
18
Мартин
2-1-2-2-3
13
Корнелл
20
Найт
5
Эдвардс
7
Фукс
23
Уорд
14
Берроуз
17
Поку
11
Шмодикс
14
Тэйлор
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Джордж Грант
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Бристоль Сити - Питерборо Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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