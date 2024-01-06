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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Брайтон
Сток Сити - Брайтон: обзор матча 06 января 2024
Сток Сити
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 4
Завершен
Брайтон
16'
Я. Паул ван Хеке (АГ)
63'
Л. Бэйкер (П)
45+6'
П. Эступиньян
52'
Л. Данк
71'
Ж. Педро
80'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Брайтон
90'
+3
Замена
К. Пьюпион
️️️️
Э. Фергюсон
90'
+2
Замена
Д. Хинчи
️️️️
Б. Гилмор
Замена
S. Sidibe
️️️️
Л. Бэйкер
85'
83'
Замена
К. Балеба
️️️️
Л. Данк
83'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Ж. Педро
80'
ГОЛ! 2:4!
Ж. Педро
Пас отдал
Я. Паул ван Хеке
Замена
Л. МакКэррон
️️️️
Д. Джонсон
74'
Замена
Н. Лоу
️️️️
Уэсли
74'
71'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Педро
Пас отдал
П. Гросс
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Бэйкер
63'
Замена
Р. Ммае
️️️️
С. Хакшабанович
58'
58'
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Я. Модер
57'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Ф. Буонанотте
52'
ГОЛ! 1:2!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
Желтая карточка
Д. Ба
48'
Замена
А. Видигаль
️️️️
М. Роуз
46'
45'
+6
ГОЛ! 1:1!
П. Эступиньян
Пас отдал
Б. Гилмор
Замена
Л. Макнелли
️️️️
М. Лери
45'
+2
Желтая карточка
М. Роуз
37'
37'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Паул ван Хеке
16'
Желтая карточка
К. Хувер
13'
8'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
18
Вутер Бюргер
(К)
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
6
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
17
Лайам МакКэррон
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
31
Sol Sidibe
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кэмерон Пьюпион
АП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
3-4-2-1
1
Иверсен
5
Роуз
16
Уилмот
25
Хувер
8
Бэйкер
14
Джонсон
10
Ба
18
Бюргер
29
Хакшабанович
7
Лери
7
Уэсли
3-1-3-1-2
1
Вербрюгген
6
ван Хеке
5
Данк
2
Эступиньян
8
Хиншелвуд
6
Гилмор
13
Гросс
7
Модер
10
Буонанотте
11
Фергюсон
9
Педро
14
Джонсон
17
МакКэррон
17
МакКэррон
14
Джонсон
7
Лери
15
Макнелли
15
Макнелли
7
Лери
8
Бэйкер
31
31
8
Бэйкер
5
Роуз
7
Видигаль
7
Видигаль
5
Роуз
7
Уэсли
9
Лоу
9
Лоу
7
Уэсли
29
Хакшабанович
8
Ммае
8
Ммае
29
Хакшабанович
7
Модер
4
Уэбстер
4
Уэбстер
7
Модер
5
Данк
20
Балеба
20
Балеба
5
Данк
6
Гилмор
6
Хинчи
6
Хинчи
6
Гилмор
11
Фергюсон
21
Пьюпион
21
Пьюпион
11
Фергюсон
9
Педро
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Педро
10
Буонанотте
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Буонанотте
Остались в запасе
Сток Сити
Брайтон
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Nikola Jojić
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
23
Джейсон Стил
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
8
Nikola Jojić
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
20
Джеймс Милнер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Сток Сити - Брайтон
3
2
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
8
Офсайды
4
3
Количество передач
322
741
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
88
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
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