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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Престон - Брайтон
Престон - Брайтон: обзор матча 23 сентября 2020
Престон
23.09.2020, среда, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Брайтон
57'
А. Джаханбакш
75'
А. Мак Аллистер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Престон - Брайтон
84'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
А. Джаханбакш
80'
Замена
П. Гваргис
️️️️
А. Мак Аллистер
75'
ГОЛ! 0:2!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
П. Гросс
Замена
Б. Пирсон
️️️️
P. Gallagher
72'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
J. Harrop
71'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Б. Бодин
70'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Бернардо
Желтая карточка
Т. Бейлисс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
31
Билли Бодин
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Престон
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
4-4-2
1
Рипли
2
Рафферти
14
Стори
16
Хьюз
5
Бауэр
8
Бейлисс
25
12
44
Поттс
9
Стокли
31
Бодин
4-4-1-1
23
Стил
13
Бернардо
34
Велтман
33
Берн
5
Робертс
13
Гросс
24
Проппер
10
Мак Аллистер
6
Сандерс
11
Джаханбакш
14
Дьекереш
12
4
Пирсон
4
Пирсон
12
25
24
Магуайр
24
Магуайр
25
31
Бодин
7
Синклейр
7
Синклейр
31
Бодин
11
Джаханбакш
21
Йенкс
21
Йенкс
11
Джаханбакш
10
Мак Аллистер
21
Гваргис
21
Гваргис
10
Мак Аллистер
Остались в запасе
Престон
Брайтон
1
Matthew Hudson
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦП
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
97
Роберт Санчес
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Matthew Hudson
ЦФ
8
Адам О'Райли
ЦП
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
Остались в запасе
97
Роберт Санчес
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Престон - Брайтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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