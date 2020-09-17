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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Портсмут
Брайтон - Портсмут: обзор матча 17 сентября 2020
Брайтон
17.09.2020, четверг, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Портсмут
38'
А. Мак Аллистер
54'
А. Джаханбакш
57'
Бернардо
71'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брайтон - Портсмут
Замена
П. Гваргис
️️️️
П. Гросс
77'
ГОЛ! 4:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Бернардо
71'
71'
Замена
P. Downing
️️️️
Д. Уотмоу
Замена
Х. Робертс
️️️️
А. Джаханбакш
68'
Замена
М. Сандерс
️️️️
Й. Велтман
68'
63'
Замена
Э. Кэннон
️️️️
Д. Маркиз
63'
Замена
E. Harrison
️️️️
Р. Кертис
ГОЛ! 3:0!
Бернардо
Пас отдал
П. Гросс
57'
ГОЛ! 2:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
В. Дьекереш
54'
40'
Желтая карточка
Д. Маркиз
ГОЛ! 1:0!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
А. Джаханбакш
38'
Желтая карточка
П. Гросс
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Портсмут
13
Крейг Макгилливрей
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
8
Брин Моррис
ОП
11
Ронан Кертис
ЦП
10
Маркус Харнесс
ПВ
0
R. Williams
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Хэйдон Робертс
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
21
Петер Гваргис
ЛВ
6
Макс Сандерс
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Портсмут
7
Энди Кэннон
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
41
Duncan Turnbull
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
5
Paul Downing
ЦФ
0
G. Evans
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
3-5-1-1
23
Стил
13
Бернардо
34
Велтман
33
Берн
13
Гросс
24
Проппер
8
Моламби
16
Стивенс
10
Мак Аллистер
11
Джаханбакш
14
Дьекереш
3-3-1-1-2
13
Макгилливрей
6
Уотмоу
20
Раггет
4
Нэйлор
4
Болтон
8
Моррис
3
Принг
11
Кертис
10
Харнесс
27
Маркиз
0
34
Велтман
6
Сандерс
6
Сандерс
34
Велтман
11
Джаханбакш
5
Робертс
5
Робертс
11
Джаханбакш
13
Гросс
21
Гваргис
21
Гваргис
13
Гросс
11
Кертис
19
19
11
Кертис
6
Уотмоу
5
5
6
Уотмоу
27
Маркиз
7
Кэннон
7
Кэннон
27
Маркиз
Остались в запасе
Брайтон
Портсмут
27
Ромарик Япи
ПЗ
97
Роберт Санчес
ВР
20
Алекс Кокрейн
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
41
Duncan Turnbull
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
0
G. Evans
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
27
Ромарик Япи
ПЗ
97
Роберт Санчес
ВР
20
Алекс Кокрейн
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Остались в запасе
41
Duncan Turnbull
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
0
G. Evans
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Брайтон - Портсмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
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