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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бразилия - КНДР
Бразилия - КНДР: обзор матча 15 июня 2010
Бразилия
15.06.2010, вторник, 22:30
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
КНДР
55'
Майкон
72'
Элано
89'
Ч. Юн Нам
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - КНДР
ГОЛ! 2:1!
Ч. Юн Нам
Пас отдал
Ч. Тэ Се
Желтая карточка
Рамирес
Замена
Рамирес
️️️️
Ф. Мело
Замена
К. Кум Иль
️️️️
М. Ин Гук
Замена
Нилмар
️️️️
Кака
Замена
Д. Алвес
️️️️
Элано
ГОЛ! 2:0!
Элано
Пас отдал
Робиньо
Замена
П. Нам Чхоль
️️️️
П. Чхоль Джин
ГОЛ! 1:0!
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
0
Жулио Сезар
ВР
6
Мишел Бастос
ЛЗ
3
Лусио
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
0
Майкон
ПЗ
20
Кака
ЛВ
5
Фелипе Мело
ОП
8
Силва Жилберто
ЦП
19
Элано
ПП
7
Робиньо
ПВ
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
КНДР
1
Ри Мен Гук
ВР
5
Ри Кван Чхон
ЛЗ
4
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
13
Пак Чхоль Джин
ЦЗ
2
Чха Джон Хек
ПЗ
8
Чи Юн Нам
ЛП
17
Ан Ен Хак
ЛВ
3
Ри Джун Иль
ЦП
11
Мун Ин Гук
ПП
10
Ен Чо Хонг
ПВ
9
Чон Тэ Се
ЦФ
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Бразилия
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
17
Жозуэ
ОП
20
Клеберсон
ЦП
0
Рамирес
ЦП
23
Графите
ЦФ
19
Нилмар
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
КНДР
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
14
Пак Нам Чхоль
ЦЗ
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
22
Ким Кен Иль
ЦП
15
Ким Ен Джун
ЦП
6
Ким Кум Иль
ЦП
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Сезар
6
Бастос
3
Лусио
4
Жуан
0
Майкон
5
Мело
8
Жилберто
19
Элано
20
Кака
7
Робиньо
9
Фабиано
4-3-2-1
1
Ри Мен Гук
2
Чха Джон Хек
4
Пак Нам Чхоль
13
Пак Чхоль Джин
5
Ри Кван Чхон
11
Мун Ин Гук
3
Ри Джун Иль
8
Чи Юн Нам
10
Хонг
17
Ан Ен Хак
9
Чон Тэ Се
19
Элано
13
Алвес
13
Алвес
19
Элано
5
Мело
0
Рамирес
0
Рамирес
5
Мело
20
Кака
19
Нилмар
19
Нилмар
20
Кака
13
Пак Чхоль Джин
14
Пак Нам Чхоль
14
Пак Нам Чхоль
13
Пак Чхоль Джин
11
Мун Ин Гук
6
Ким Кум Иль
6
Ким Кум Иль
11
Мун Ин Гук
Остались в запасе
Бразилия
КНДР
20
Клеберсон
ЦП
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
23
Графите
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
22
Ким Кен Иль
ЦП
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
15
Ким Ен Джун
ЦП
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Остались в запасе
20
Клеберсон
ЦП
22
Дони
ВР
12
Эурелью Гомес
ВР
16
Жилберто Мело
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Луизао
ЦЗ
17
Жозуэ
ОП
23
Графите
ЦФ
19
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
19
Ри Чхоль Мен
ЦП
23
Пак Сун Хек
ЦП
22
Ким Кен Иль
ЦП
21
Ри Кван Хек
ЦЗ
20
Ким Мен Вон
ВР
18
Ким Мен Гиль
ВР
16
Нам Сон Чхоль
ЦЗ
15
Ким Ен Джун
ЦП
7
Ан Чхоль Хек
ЦФ
12
Чхе Кум Чхоль
ЦФ
Главный тренер
Карлос Дунга
Главный тренер
Йонг-Хун Ким
Статистика матча Бразилия - КНДР
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бразилия
1 : 2
05.07.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эрош
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Стадион:
Эллис Парк
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:25 (прямая)
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