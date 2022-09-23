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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия - Гана
Бразилия - Гана: обзор матча 23 сентября 2022
Бразилия
23.09.2022, пятница, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Гана
9'
Маркиньос
28'
Ришарлисон
40'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бразилия - Гана
Желтая карточка
М. Кунья
90'
+4
84'
Замена
Д. Кьерех
️️️️
М. Кудус
Замена
Родриго
️️️️
Рафинья
80'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Л. Пакета
79'
Желтая карточка
Неймар
77'
72'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
И. Баба
72'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Д. Одои
71'
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Айю
Замена
М. Кунья
️️️️
Ришарлисон
63'
Замена
Антони
️️️️
Винисиус
63'
Замена
Фабиньо
️️️️
Каземиро
62'
53'
Желтая карточка
И. Баба
47'
Желтая карточка
Д. Одои
46'
Замена
М. Салису
️️️️
Ф. Афена-Гьян
46'
Замена
И. Уильямс
️️️️
К. Сулемана
Замена
Бремер
️️️️
Т. Силва
46'
Желтая карточка
Каземиро
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
А. Айю
ГОЛ! 3:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Неймар
40'
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Неймар
28'
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
Пас отдал
Рафинья
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
10
Андре Айю
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
14
Бремер
ЦЗ
5
Данило
ОП
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Родриго
ПВ
19
Антони
ПВ
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Педро
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Гана
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
3
Тарик Лэмпти
ПЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
15
Элиша Овусу
ОП
26
Иддрису Баба
ЦП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
6
Теллес
3
Силва
4
Маркиньос
2
Милитао
5
Каземиро
10
Неймар
20
Пакета
10
Рафинья
9
Ришарлисон
7
Винисиус
4-1-3-2
12
Воллакотт
3
Одои
18
Амарти
23
Джику
17
Баба
5
Парти
22
Сулемана
20
Кудус
10
Айю
9
Айю
9
Афена-Гьян
3
Силва
14
Бремер
14
Бремер
3
Силва
5
Каземиро
17
Фабиньо
17
Фабиньо
5
Каземиро
20
Пакета
22
Рибейро
22
Рибейро
20
Пакета
10
Рафинья
10
Родриго
10
Родриго
10
Рафинья
7
Винисиус
19
Антони
19
Антони
7
Винисиус
9
Ришарлисон
7
Кунья
7
Кунья
9
Ришарлисон
3
Одои
15
Овусу
15
Овусу
3
Одои
9
Афена-Гьян
6
Салису
6
Салису
9
Афена-Гьян
Баба
3
Лэмпти
3
Лэмпти
Баба
26
Баба
26
Баба
20
Кудус
8
Кьерех
8
Кьерех
20
Кудус
10
Айю
11
Семеньо
11
Семеньо
10
Айю
22
Сулемана
19
Уильямс
19
Уильямс
22
Сулемана
Остались в запасе
Бразилия
Гана
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Данило
ОП
8
Фред
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
Остались в запасе
23
Эдерсон
ВР
12
Вевертон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Рожер Ибаньес
ЦЗ
5
Данило
ОП
8
Фред
ЦП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
19
Педро
ЦФ
Остались в запасе
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Джозеф Айду
ЦЗ
2
Алиду Сейду
ПЗ
7
Иссахаку Фатаву
АП
11
Осман Букари
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Бразилия - Гана
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
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