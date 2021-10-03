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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Бранн
Мьёндален - Бранн: обзор матча 03 октября 2021
Мьёндален
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бранн
75'
Л. Ольден Ларсен
28'
Р. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Бранн
Желтая карточка
M. Ovenstad
90'
+5
77'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
D. Alexander Pedersen
ГОЛ! 1:1!
Л. Ольден Ларсен
75'
64'
Замена
M. Simba
️️️️
Б. Финне
Замена
J. Solberg
️️️️
Н. Вальстад
62'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
K. Havard Eriksen
46'
Замена
I. Twum
️️️️
D. Janevski
46'
Желтая карточка
F. Brustad
45'
+2
Вторая желтая
A. Sporrong
45'
+2
Желтая карточка
A. Sporrong
42'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тэйлор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
4
Daniel Janevski
ЦЗ
21
Herman Kleppa
ЦП
31
Albin Sporrong
ЦП
8
Fredrik Brustad
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Бранн
22
Леннарт Грил
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
24
Петтер Странд
ЦФ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Мьёндален
17
Martin Ovenstad
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Бранн
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
1-2-5
4
21
31
11
Вальстад
22
7
Ларсен
9
4
1-3-5
22
Грил
5
Сери
11
Финне
7
Майре
21
Тэйлор
24
Странд
3
Кнудсен
24
Кристиансен
6
Нильсен
23
9
17
17
9
11
Вальстад
6
6
11
Вальстад
4
18
18
4
23
20
Расмуссен
20
Расмуссен
23
11
Финне
70
70
11
Финне
Остались в запасе
Мьёндален
Бранн
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
31
Erik Stavas
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Остались в запасе
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча Мьёндален - Бранн
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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