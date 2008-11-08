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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Бристоль Роверс
Борнмут - Бристоль Роверс: обзор матча 08 ноября 2008
Борнмут
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
1 : 1
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Борнмут - Бристоль Роверс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Борнмут
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- : -
21.11.2026
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28.10.2026
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0 : 3
25.10.2026
Борнмут
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Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
- : -
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
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31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
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1 : 2
20.10.2026
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Шрусбери Таун
1 : 0
17.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 10 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
10.10.2026
Барнет
Информация о матче
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Борнмут
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