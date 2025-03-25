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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ботсвана - Сомали
Ботсвана - Сомали: обзор матча 25 марта 2025
Ботсвана
25.03.2025, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 6 тур
2 : 0
Завершен
Сомали
74'
Г. Эдвин Мохутсива
83'
М. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботсвана - Сомали
Замена
K. Mangolo
️️️️
T. Setsile
85'
Замена
Л. Дициле
️️️️
Г. Эдвин Мохутсива
84'
ГОЛ! 2:0!
М. Джонсон
83'
ГОЛ! 1:0!
Г. Эдвин Мохутсива
74'
Замена
Г. Барути
️️️️
К. Сеаканьенг
64'
56'
Желтая карточка
M. Suleiman
Замена
Т. Сесиньи
️️️️
Т. Оребони
42'
14'
Желтая карточка
A. Gigli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботсвана
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
0
Элфорд Велафи
ЦЗ
0
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
0
Моша Гаолаолве
ЦЗ
0
Мотуси Джонсон
ЦП
0
Гейп Эдвин Мохутсива
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
17
Thero Setsile
ЦП
0
Сеголаме Бой
ЦП
0
Тумисанг Оребони
ЦП
0
Кабело Сеаканьенг
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Сомали
13
Abdirahman Mohamud
ВР
3
Abel Gigli
ЦЗ
2
Yonis Farah
ЦЗ
17
Abdulle Abdullahi Abdulle
ЦЗ
6
Mohamed Omar
ЦП
8
A. Abdullahi
ЦП
10
Ali Musse
ЦП
12
Bilal Habib
ЦП
15
Ali Omar
ЦФ
11
M. Suleiman
ЦФ
9
Yusuf Ali
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Ботсвана
16
Lesenya Malapela
ВР
1
Kabelo Maphakela
ВР
19
Kemoneetswe Mmangwedi
ЦЗ
21
Kitso Mangolo
ЦЗ
0
Табо Лейнаньяне
ЦЗ
0
Гилберт Барути
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
8
Renei Batlokwa
ЦП
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Лебоганг Дициле
ЦП
15
Tshepo Keselebale
ЦП
0
Табанг Сесиньи
ЦП
Сомали
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
1
Aleeley Saeed
ВР
4
Mohamud Ali
ЦЗ
19
Fahad Mohamed
ЦЗ
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
21
Mohamed Awad
ЦП
20
Aweys Adan Iman
ЦП
16
Ilyas Akram
ЦП
5
Liban Abdulahi
ЦП
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
3-5-1-1
0
Фоко
0
Велафи
0
Дитлхокве
0
Гаолаолве
14
17
0
Бой
0
Оребони
0
Мохутсива
0
Джонсон
0
Сеаканьенг
3-4-3
13
3
2
17
8
10
12
6
9
11
15
17
21
21
17
0
Сеаканьенг
0
Барути
0
Барути
0
Сеаканьенг
0
Мохутсива
0
Дициле
0
Дициле
0
Мохутсива
0
Оребони
0
Сесиньи
0
Сесиньи
0
Оребони
Остались в запасе
Ботсвана
Сомали
16
Lesenya Malapela
ВР
1
Kabelo Maphakela
ВР
19
Kemoneetswe Mmangwedi
ЦЗ
0
Табо Лейнаньяне
ЦЗ
9
Koketso Majafi
ЦП
8
Renei Batlokwa
ЦП
0
Тебого Копеланг
ЦП
15
Tshepo Keselebale
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
1
Aleeley Saeed
ВР
4
Mohamud Ali
ЦЗ
19
Fahad Mohamed
ЦЗ
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
21
Mohamed Awad
ЦП
20
Aweys Adan Iman
ЦП
16
Ilyas Akram
ЦП
5
Liban Abdulahi
ЦП
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Остались в запасе
16
Lesenya Malapela
ВР
1
Kabelo Maphakela
ВР
19
Kemoneetswe Mmangwedi
ЦЗ
0
Табо Лейнаньяне
ЦЗ
9
Koketso Majafi
ЦП
8
Renei Batlokwa
ЦП
0
Тебого Копеланг
ЦП
15
Tshepo Keselebale
ЦП
Остались в запасе
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
1
Aleeley Saeed
ВР
4
Mohamud Ali
ЦЗ
19
Fahad Mohamed
ЦЗ
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
21
Mohamed Awad
ЦП
20
Aweys Adan Iman
ЦП
16
Ilyas Akram
ЦП
5
Liban Abdulahi
ЦП
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Статистика матча Ботсвана - Сомали
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Сомали
Кубок арабских наций, Финал
Оман
1 : 0
26.11.2025
Сомали
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
1 : 2
17.11.2025
Сомали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сомали
0 : 1
14.10.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сомали
0 : 3
09.10.2025
Алжир
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Уганда
2 : 0
08.09.2025
Сомали
Информация о матче
Стадион:
Francistown Stadium, Francistown
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