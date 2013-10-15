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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Литва - Босния и Герцеговина
Литва - Босния и Герцеговина: обзор матча 15 октября 2013
Литва
15.10.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа G
0 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
68'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Литва - Босния и Герцеговина
Замена
Г. Сиргедас
️️️️
Ф. Черных
85'
Желтая карточка
В. Боровский
83'
Замена
Э. Разулис
️️️️
Д. Матулевичюс
78'
Желтая карточка
Н. Вальскис
72'
Желтая карточка
Г. Вицюс
71'
70'
Замена
А. Захирович
️️️️
А. Врсаевич
Замена
Н. Вальскис
️️️️
С. Миколюнас
69'
68'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Э. Джеко
Желтая карточка
Д. Матулевичюс
37'
Желтая карточка
Э. Вайткунас
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Литва
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
20
Вальдемар Боровский
ЦЗ
4
Тадас Кьянскас
ЦЗ
8
Эгидиюс Вайткунас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
18
Миндаугас Панка
ОП
10
Миндаугас Калонас
ЦП
0
Мариуш Жалюкас
ЦП
2
Гедиминас Вицюс
ЦП
9
Дейвидас Матулевичюс
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
2
Авдия Врсаевич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
8
Харис Медуньянин
ЦП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
10
Звездан Мисимович
АП
11
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Сафет Сушич
Литва
12
Армантас Виткаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
19
Гратас Сиргедас
ЦП
10
Дарвидас Шернас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
15
Повилас Леймонас
ЦП
19
Нериус Вальскис
ЦП
14
Эвалдас Разулис
ЦФ
Босния и Герцеговина
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
15
Тони Шунич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
19
Мирослав Стеванович
ЦП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
20
Аднан Захирович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Эдин Вишча
ПВ
4-1-3-2
1
Арлаускис
20
Боровский
4
Кьянскас
8
Вайткунас
13
Миколюнас
18
Панка
10
Калонас
0
Жалюкас
2
Вицюс
10
Черных
9
Матулевичюс
3-4-1-2
1
Бегович
2
Врсаевич
3
Бичакчич
4
Спахич
8
Медуньянин
0
Салихович
10
Пьянич
16
Лулич
10
Мисимович
9
Ибишевич
11
Джеко
10
Черных
19
Сиргедас
19
Сиргедас
10
Черных
9
Матулевичюс
14
Разулис
14
Разулис
9
Матулевичюс
13
Миколюнас
19
Вальскис
19
Вальскис
13
Миколюнас
2
Врсаевич
20
Захирович
20
Захирович
2
Врсаевич
Остались в запасе
Литва
Босния и Герцеговина
12
Армантас Виткаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
10
Дарвидас Шернас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
15
Повилас Леймонас
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
19
Мирослав Стеванович
ЦП
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Эдин Вишча
ПВ
15
Тони Шунич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Сафет Сушич
Остались в запасе
12
Армантас Виткаускас
ВР
17
Мантас Куклис
ВР
0
Паулис Грибаускас
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
23
Витаутас Андриюшкевичус
ЦЗ
10
Дарвидас Шернас
ЦП
7
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
15
Повилас Леймонас
ЦП
Остались в запасе
19
Мирослав Стеванович
ЦП
12
Ясмин Фейзич
ВР
22
Асмир Авдукич
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
19
Эдин Вишча
ПВ
15
Тони Шунич
ЦЗ
4
Зоран Квржич
ЦЗ
23
Борис Панджа
ПЗ
6
Элвир Рахимич
ОП
17
Сенияд Ибричич
ЦП
Главный тренер
Игорь Панкратьев
Главный тренер
Сафет Сушич
Статистика матча Литва - Босния и Герцеговина
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Босния и Герцеговина
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Чемпионат мира, 1/16 финала
США
2 : 0
02.07.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Стадион имени С. Дарюса и С. Гиренаса
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