Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Цюрих
Боруссия М - Цюрих: обзор матча 11 декабря 2014
Боруссия М
11.12.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
3 : 0
Завершен
Цюрих
31'
П. Херрманн
58'
Б. Хргота
64'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Цюрих
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
И. Траоре
78'
69'
Замена
А. Шермити
️️️️
Ф. Этунди
69'
Замена
М. Брюннер
️️️️
Ф. Родригес
Замена
М. Крузе
️️️️
П. Херрманн
67'
Замена
Т. Азар
️️️️
Раффаэл
67'
ГОЛ! 3:0!
Б. Хргота
Пас отдал
Г. Джака
64'
ГОЛ! 2:0!
Б. Хргота
Пас отдал
Раффаэл
58'
32'
Желтая карточка
Ф. Кох
ГОЛ! 1:0!
П. Херрманн
31'
25'
Замена
С. Брюннер
️️️️
И. Кечоевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Цюрих
1
Давид Да Коста
ВР
30
Нико Эльведи
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
2
Филипп Кох
ПЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
44
Франсиско Родригес
ЦП
17
Яссин Шихауи
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
14
Франк Этунди
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
24
Морис Брюннер
ЦП
20
Асмир Кайевич
ЦП
27
Амин Шермити
ЦФ
19
Армандо Садику
ЦФ
4-2-2-2
1
Зоммер
17
Вендт
18
Домингес
4
Брауверс
24
Янчке
23
Крамер
34
Джака
7
Херрманн
16
Траоре
11
Раффаэл
10
Хргота
3-5-1-1
1
Да Коста
2
Кох
22
Кечоевич
30
Эльведи
44
Родригес
16
Кукели
15
Буфф
27
Шенбехлер
17
Шихауи
10
Кьюменто
14
Этунди
16
Траоре
19
Джонсон
19
Джонсон
16
Траоре
11
Раффаэл
9
Азар
9
Азар
11
Раффаэл
7
Херрманн
10
Крузе
10
Крузе
7
Херрманн
44
Родригес
24
Брюннер
24
Брюннер
44
Родригес
22
Кечоевич
27
Брюннер
27
Брюннер
22
Кечоевич
14
Этунди
27
Шермити
27
Шермити
14
Этунди
Остались в запасе
Боруссия М
Цюрих
28
Янис Бласвих
ВР
28
Андре Хан
ПВ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
20
Асмир Кайевич
ЦП
19
Армин Алешевич
ЦЗ
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Урс Майер
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
28
Андре Хан
ПВ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
Остались в запасе
20
Асмир Кайевич
ЦП
19
Армин Алешевич
ЦЗ
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армандо Садику
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Урс Майер
Статистика матча Боруссия М - Цюрих
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Цюрих
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+