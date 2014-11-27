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Вильярреал - Боруссия М
Вильярреал - Боруссия М: обзор матча 27 ноября 2014
Вильярреал
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия М
26'
Л. Вьетто
63'
Д. Черышев
55'
Раффаэл
67'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Боруссия М
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
М. Тригерос
87'
77'
Желтая карточка
Г. Джака
71'
Замена
П. Херрманн
️️️️
И. Траоре
71'
Замена
М. Крузе
️️️️
Б. Хргота
Замена
Т. Пина
️️️️
И. Уче
71'
Желтая карточка
М. Тригерос
68'
67'
ГОЛ! 2:2!
Г. Джака
ГОЛ! 2:1!
Д. Черышев
63'
Замена
Джонатан
️️️️
Кани
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
Раффаэл
Пас отдал
Х. Нордтвейт
Желтая карточка
Бруно
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
Пас отдал
Х. Коста
26'
17'
Желтая карточка
Р. Брауверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Кани
ПП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
6
Джонатан
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
3
Паулиста
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
8
Кани
90
Черышев
14
Уче
10
Вьетто
3-3-2-2
1
Зоммер
24
Янчке
18
Домингес
4
Брауверс
4
Корб
34
Джака
6
Нордтвейт
16
Траоре
9
Азар
11
Раффаэл
10
Хргота
14
Тригерос
19
Эспиноса
19
Эспиноса
14
Тригерос
8
Кани
6
Джонатан
6
Джонатан
8
Кани
14
Уче
17
Пина
17
Пина
14
Уче
16
Траоре
7
Херрманн
7
Херрманн
16
Траоре
10
Хргота
10
Крузе
10
Крузе
10
Хргота
Остались в запасе
Вильярреал
Боруссия М
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
28
Андре Хан
ПВ
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
14
Торбен Маркс
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Вильярреал - Боруссия М
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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