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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганновер-96 - Боруссия М
Ганновер-96 - Боруссия М: обзор матча 19 января 2022
Ганновер-96
19.01.2022, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Боруссия М
4'
М. Байер
36'
С. Керк (П)
51'
М. Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Боруссия М
Замена
P. Ochs
️️️️
Н. Хульт
78'
75'
Желтая карточка
Б. Эмболо
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Х. Вайдандт
72'
Замена
Л. Эннали
️️️️
М. Байер
72'
67'
Замена
П. Херрманн
️️️️
С. Ляйнер
67'
Замена
Л. Нец
️️️️
Д. Скалли
Замена
С. Эрнст
️️️️
С. Керк
64'
Замена
С. Штольце
️️️️
Л. Майна
64'
ГОЛ! 3:0!
М. Байер
Пас отдал
Л. Майна
51'
46'
Замена
Д. Закария
️️️️
М. Тюрам
46'
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Плеа
36'
Желтая карточка
М. Фридрих
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Керк
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Байер
Пас отдал
Х. Вайдандт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
23
Никлас Хульт
ЦЗ
5
Гаэль Ондуа
ЦП
23
Янник Дем
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
13
Dominik Kaiser
ЦФ
37
Себастьян Керк
ЦФ
37
Линтон Майна
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Ганновер-96
30
Marlon Sündermann
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
22
Себастьян Штольце
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
15
Себастьян Эрнст
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
6
Денис Закария
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
2-1-5
20
Цилер
31
23
Хульт
5
Ондуа
37
Керк
9
Вайдандт
14
Байер
37
Майна
13
3-2-2-1-2
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
5
Фридрих
29
Скалли
22
Ляйнер
10
Нойхаус
17
Коне
13
Штиндль
14
Плеа
9
Тюрам
14
Байер
11
Эннали
11
Эннали
14
Байер
37
Майна
22
Штольце
22
Штольце
37
Майна
9
Вайдандт
36
Тойхерт
36
Тойхерт
9
Вайдандт
23
Хульт
13
13
23
Хульт
37
Керк
15
Эрнст
15
Эрнст
37
Керк
29
Скалли
25
Нец
25
Нец
29
Скалли
9
Тюрам
6
Закария
6
Закария
9
Тюрам
22
Ляйнер
7
Херрманн
7
Херрманн
22
Ляйнер
14
Плеа
7
Эмболо
7
Эмболо
14
Плеа
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия М
30
Marlon Sündermann
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
Главный тренер
Томас Долль
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
30
Marlon Sündermann
ВР
32
Лука Крайнц
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
Остались в запасе
14
Конор Носс
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Томас Долль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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