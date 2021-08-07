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Расписание матчей
Германия. Кубок
Веен - Боруссия Д
Веен - Боруссия Д: обзор матча 07 августа 2021
Веен
07.08.2021, суббота, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
26'
Э. Холанд
31'
Э. Холанд (П)
51'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Веен - Боруссия Д
85'
Замена
Т. Делэни
️️️️
М. Дауд
85'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Д. Рейна
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Г. Нильссон
73'
66'
Замена
Д. Мален
️️️️
Ш. Тиггес
66'
Замена
Т. Азар
️️️️
М. Ройс
64'
Желтая карточка
Н. Шульц
55'
Замена
А. Витсель
️️️️
Д. Беллингем
51'
ГОЛ! 0:3!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Рейна
Замена
B. Jacobsen
️️️️
Ф. Карстенс
46'
Замена
K. Lankford
️️️️
J. Wurtz
46'
Замена
M. Thiel
️️️️
Т. Гоппел
46'
Желтая карточка
E. Taffertshofer
44'
Желтая карточка
Т. Гоппел
43'
Замена
D. Kempe
️️️️
N. Rieble
33'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Холанд
26'
ГОЛ! 0:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
N. Rieble
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Веен
6
Джино Фешнер
ЦП
11
Mehmet Alp Kurt
ЦП
27
Nico Rieble
ЦП
4
Sascha Mockenhaupt
ЦФ
17
Флориан Карстенс
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
23
Emanuel Taffertshofer
ЦФ
9
Тиймен Гоппел
ЦФ
0
J. Wurtz
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
16
Florian Stritzel
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Джованни Рейна
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Веен
4
Йосо Станич
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
28
Kevin Lankford
ЦП
22
Maximilian Thiel
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
25
Dennis Kempe
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-5
6
Фешнер
11
27
9
Гоппел
16
9
Нильссон
0
23
3-2-2-2
1
Кобель
25
Пасслак
28
Аканджи
14
Шульц
5
Беллингем
81
Дауд
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
27
Тиггес
17
Карстенс
15
15
17
Карстенс
9
Нильссон
10
Прокоп
10
Прокоп
9
Нильссон
0
28
28
0
9
Гоппел
22
22
9
Гоппел
27
25
25
27
81
Дауд
27
Делэни
27
Делэни
81
Дауд
5
Беллингем
28
Витсель
28
Витсель
5
Беллингем
18
Ройс
9
Азар
9
Азар
18
Ройс
27
Тиггес
14
Мален
14
Мален
27
Тиггес
10
Рейна
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Рейна
Остались в запасе
Веен
Боруссия Д
4
Йосо Станич
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Нильс Деринг
1
Марвин Хитц
ВР
21
Тобиас Рашль
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
4
Йосо Станич
ЦЗ
7
Amin Farouk
ЦП
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
21
Тобиас Рашль
АП
Главный тренер
Нильс Деринг
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Веен - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Веен
- : -
29.11.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Веен
3 : 0
07.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ферль
1 : 4
31.10.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Веен
7 : 1
24.10.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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