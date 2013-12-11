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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Боруссия Д
Марсель - Боруссия Д: обзор матча 11 декабря 2013
Марсель
11.12.2013, среда, 23:45
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
14'
С. Диавара
4'
Р. Левандовски
87'
К. Гросскройц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Боруссия Д
90'
+2
Желтая карточка
М. Сарр
87'
ГОЛ! 1:2!
К. Гросскройц
Пас отдал
Ю. Шибер
Замена
Ж. Имбула
️️️️
Ф. Товен
79'
78'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Ройс
78'
Замена
Л. Пищек
️️️️
С. Кель
Желтая карточка
А. Жиньяк
71'
66'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Ж. Морель
️️️️
З. Халифа
55'
Замена
К. Абдалла
️️️️
Л. Мендес
46'
Вторая желтая
Д. Пайет
34'
Желтая карточка
Д. Пайет
32'
ГОЛ! 1:1!
С. Диавара
Пас отдал
З. Халифа
14'
4'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Дурм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Забер Халифа
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
24
Мариан Сарр
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
2
Баптисте Ало
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
16
Жанелли Имбула
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Манданда
23
Менди
20
Диавара
16
Фанни
2
Мендес
99
Лемина
8
Шейру
10
Пайет
10
Товен
10
Жиньяк
30
Халифа
3-1-4-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
19
Папастатопулос
24
Сарр
5
Кель
16
Блащиковски
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
18
Ройс
9
Левандовски
2
Мендес
2
Абдалла
2
Абдалла
2
Мендес
30
Халифа
21
Морель
21
Морель
30
Халифа
10
Товен
16
Имбула
16
Имбула
10
Товен
16
Блащиковски
7
Хофманн
7
Хофманн
16
Блащиковски
5
Кель
26
Пищек
26
Пищек
5
Кель
18
Ройс
20
Шибер
20
Шибер
18
Ройс
Остались в запасе
Марсель
Боруссия Д
30
Брис Самба
ВР
2
Баптисте Ало
ЦЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
2
Баптисте Ало
ЦЗ
10
Жордан Айю
ЦФ
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Марсель - Боруссия Д
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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