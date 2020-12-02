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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Лацио
Боруссия Д - Лацио: обзор матча 02 декабря 2020
Боруссия Д
02.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лацио
44'
Р. Геррейру
67'
Ч. Иммобиле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Лацио
Замена
А. Витсель
️️️️
Д. Беллингем
88'
80'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Альберто
80'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Ройс
76'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Азар
76'
70'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
Л. Лейва
70'
Замена
А. Перейра
️️️️
Х. Корреа
70'
Замена
М. Лаццари
️️️️
М. Фарес
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ч. Иммобиле
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
62'
ГОЛ! 1:0!
Р. Геррейру
Пас отдал
Т. Азар
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Лацио
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-1-3
1
Бюрки
3
Морей
15
Хуммельс
28
Аканджи
22
Геррейру
27
Делэни
26
Пищек
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
10
Рейна
4-2-1-3
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
29
Худт
4
Патрик
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
32
Корреа
9
Иммобиле
93
Фарес
18
Ройс
19
Санчо
19
Санчо
18
Ройс
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
5
Беллингем
28
Витсель
28
Витсель
5
Беллингем
9
Азар
8
Брандт
8
Брандт
9
Азар
93
Фарес
29
Лаццари
29
Лаццари
93
Фарес
6
Лейва
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
6
Лейва
18
Альберто
8
Эскаланте
8
Эскаланте
18
Альберто
32
Корреа
8
Перейра
8
Перейра
32
Корреа
22
Милинкович-Савич
10
Кайседо
10
Кайседо
22
Милинкович-Савич
Остались в запасе
Боруссия Д
Лацио
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Лука Унбехаун
ВР
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
33
Джаван Андерсон
ПЗ
71
Марко Алия
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Боруссия Д - Лацио
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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