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Расписание матчей
Германия. Кубок
Карлсруэ - Боруссия Д
Карлсруэ - Боруссия Д: обзор матча 22 сентября 2009
Карлсруэ
22.09.2009, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карлсруэ - Боруссия Д
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
Стадион:
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