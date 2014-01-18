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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Кайзерслаутерн - Боруссия Д
Кайзерслаутерн - Боруссия Д: обзор матча 18 января 2014
Кайзерслаутерн
18.01.2014, суббота, 18:30
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кайзерслаутерн - Боруссия Д
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
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- : -
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
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0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
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