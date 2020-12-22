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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 22 декабря 2020
Айнтрахт
22.12.2020, вторник, 22:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Боруссия Д
12'
М. Хуммельс
90+2'
Д. Санчо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Санчо
Пас отдал
М. Ройс
Желтая карточка
Я. Николау
88'
Замена
M. Schwenk
️️️️
Ф. Кауфманн
86'
83'
Замена
Т. Азар
️️️️
Д. Рейна
83'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Морей
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Я. Бен Балла
80'
Замена
N. Proschwitz
️️️️
С. Абдуллахи
80'
76'
Замена
А. Витсель
️️️️
Д. Беллингем
Замена
Y. Otto
️️️️
M. Kobylanski
73'
Замена
R. Ziegele
️️️️
D. Wiebe
72'
63'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Брандт
46'
Замена
М. Аканджи
️️️️
М. Хуммельс
44'
Желтая карточка
М. Морей
24'
Желтая карточка
Д. Беллингем
Желтая карточка
Я. Бен Балла
19'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Хуммельс
Пас отдал
Д. Санчо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
4
Яннис Николау
ОП
21
Яссин Бен Балла
ОП
5
Доминик Видра
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
15
M. Bar
ЦФ
16
Jasmin Fejzić
ЦФ
3
Lasse Schlüter
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
31
Patrick Kammerbauer
ЦФ
18
M. Kobylanski
ЦФ
20
Сулейман Абдуллахи
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Айнтрахт
16
Иба Май
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Nico Klass
ЦФ
14
Robin Ziegele
ЦФ
22
Manuel Schwenk
ЦФ
17
Yari Otto
ЦФ
33
Nick Proschwitz
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
2-1-1-5
4
Николау
21
Бен Балла
5
Видра
7
Кауфманн
28
20
Абдуллахи
18
31
3
4-1-1-3-1
1
Хитц
3
Морей
15
Хуммельс
23
Загаду
22
Геррейру
27
Делэни
5
Беллингем
19
Санчо
8
Брандт
10
Рейна
27
Тиггес
28
14
14
28
7
Кауфманн
22
22
7
Кауфманн
18
17
17
18
20
Абдуллахи
33
33
20
Абдуллахи
21
Бен Балла
23
Кроос
23
Кроос
21
Бен Балла
15
Хуммельс
28
Аканджи
28
Аканджи
15
Хуммельс
3
Морей
12
Менье
12
Менье
3
Морей
5
Беллингем
28
Витсель
28
Витсель
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
18
Ройс
8
Брандт
10
Рейна
9
Азар
9
Азар
10
Рейна
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Nico Klass
ЦФ
16
Иба Май
ЦП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
99
Njegoš Kupusović
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
14
Nico Klass
ЦФ
16
Иба Май
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
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