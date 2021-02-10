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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бордо - Тулуза
Бордо - Тулуза: обзор матча 10 февраля 2021
Бордо
10.02.2021, среда, 16:45
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Тулуза
39'
В. Байо
57'
Ж. Антист
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бордо - Тулуза
79'
Замена
F. Bloch
️️️️
Ж. Антист
Замена
Р. Уден
️️️️
А. Траоре
75'
Замена
М. Зеркан
️️️️
Ж. Мишель Сери
75'
Замена
Х. У-Джо
️️️️
С. Мара
65'
57'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Антист
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Бессил
55'
39'
ГОЛ! 0:1!
В. Байо
Пас отдал
Ж. Антист
36'
Желтая карточка
S. Dewaest
Желтая карточка
С. Мара
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Тулуза
31
Исак Петтерссон
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
17
Куадио Коне
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
17
Мехди Зеркан
ПВ
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Тулуза
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
26
Florantin Bloch
ЦФ
27
Stéphane Zobo
ЦФ
19
Firmin Ndombe Mubele
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-2-1-3
16
Пуссен
29
Пундж
17
Мешер
33
Йованович
29
Бессил
6
Лакуа
14
Сери
31
Траоре
7
Бриан
14
Мара
7
Баква
4-1-1-3
31
Петтерссон
24
Руо
2
Рохель
91
24
Диарра
17
Коне
11
Н'Гуму
15
Байо
6
9
Антист
14
Сери
17
Зеркан
17
Зеркан
14
Сери
31
Траоре
10
Уден
10
Уден
31
Траоре
29
Бессил
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
29
Бессил
14
Мара
16
У-Джо
16
У-Джо
14
Мара
9
Антист
26
26
9
Антист
Остались в запасе
Бордо
Тулуза
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
27
Stéphane Zobo
ЦФ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Firmin Ndombe Mubele
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
22
Энок Кватен
ПЗ
29
Ясин Адли
АП
56
Бенуа Костиль
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
27
Stéphane Zobo
ЦФ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
19
Firmin Ndombe Mubele
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Бордо - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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