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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бордо - Олимпиакос
Бордо - Олимпиакос: обзор матча 17 марта 2010
Бордо
17.03.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Олимпиакос
5'
Й. Гуркюфф
88'
М. Шамах
65'
К. Митроглу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Олимпиакос
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
ГОЛ! 2:1!
М. Шамах
Пас отдал
Б. Тремулинас
Замена
Г. Сертик
️️️️
Я. Плашил
Замена
К. Рауль Ледесма
️️️️
Й. Столтидис
Желтая карточка
А. Пападопулос
Желтая карточка
О. Мельберг
Вторая желтая
А. Диарра
Желтая карточка
А. Диарра
ГОЛ! 1:1!
К. Митроглу
Замена
К. Митроглу
️️️️
Ж. Заири
Вторая желтая
М. Дербишир
Желтая карточка
М. Дербишир
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
В. Торосидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Олимпиакос
1
Антониос Никополидис
(К)
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
16
Энцо Мареска
ЦП
6
Йероклис Столтидис
ЦП
32
Ломана Луа-Луа
АП
11
Жаоад Заири
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Божидар Бандович
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Олимпиакос
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
60
Леонардо
ЛП
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
4-4-1-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
22
Сане
21
Шальме
17
Вендел
6
Фернандо
12
Диарра
18
Плашил
8
Гуркюфф
27
Шамах
4-4-1-1
1
Никополидис
35
Торосидис
34
Пападопулос
5
Мельберг
4
Браво
11
Заири
16
Мареска
6
Столтидис
23
Датоло
32
Луа-Луа
27
Дербишир
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
18
Плашил
22
Сертик
22
Сертик
18
Плашил
6
Столтидис
28
Ледесма
28
Ледесма
6
Столтидис
11
Заири
11
Митроглу
11
Митроглу
11
Заири
Остались в запасе
Бордо
Олимпиакос
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
60
Леонардо
ЛП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Божидар Бандович
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
60
Леонардо
ЛП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Божидар Бандович
Статистика матча Бордо - Олимпиакос
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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