Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Олимпиакос - Бордо
Олимпиакос - Бордо: обзор матча 23 февраля 2010
Олимпиакос
23.02.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Бордо
45+2'
М. Сиани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Бордо
Замена
Жуссие
️️️️
Вендел
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Ж. Заири
Замена
М. Дербишир
️️️️
К. Митроглу
Желтая карточка
М. Сиани
Замена
Ж. Заири
️️️️
К. Рауль Ледесма
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Сиани
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Антониос Никополидис
(К)
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
16
Энцо Мареска
ЦП
6
Йероклис Столтидис
ЦП
32
Ломана Луа-Луа
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Божидар Бандович
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
(К)
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Олимпиакос
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
60
Леонардо
ЛП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
20
Жуссие
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Никополидис
4
Браво
34
Пападопулос
35
Торосидис
5
Мельберг
28
Ледесма
23
Датоло
6
Столтидис
16
Мареска
32
Луа-Луа
11
Митроглу
3-2-4-1
16
Каррассо
13
Сиани
27
Планюс
22
Сане
21
Шальме
14
Тремулинас
18
Плашил
6
Фернандо
8
Гуркюфф
17
Вендел
27
Шамах
28
Ледесма
11
Заири
11
Заири
28
Ледесма
11
Митроглу
27
Дербишир
27
Дербишир
11
Митроглу
17
Вендел
20
Жуссие
20
Жуссие
17
Вендел
18
Плашил
94
Гуффран
94
Гуффран
18
Плашил
Остались в запасе
Олимпиакос
Бордо
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
60
Леонардо
ЛП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Главный тренер
Божидар Бандович
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
78
Урко Пардо
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
60
Леонардо
ЛП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
21
Энрике
ЦЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Божидар Бандович
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Олимпиакос - Бордо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Олимпиакос
Бордо
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Марсель» – «Олимпиакос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Олимпиакоса» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+