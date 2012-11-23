Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Бордо
Брюгге - Бордо: обзор матча 23 ноября 2012
Брюгге
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа D, 5 тур
1 : 2
Завершен
Бордо
86'
М. Лестьенн
3'
Жуссие
40'
Жуссие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Бордо
90'
+4
Желтая карточка
Энрике
ГОЛ! 1:2!
М. Лестьенн
86'
79'
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Я. Плашил
74'
Замена
Д. Белльон
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
Б. Влеминкс
70'
Желтая карточка
Ж. Фигерас
68'
Замена
Т. Менье
️️️️
К. Бакка
60'
46'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Б. Влеминкс
️️️️
Л. Рафаэлов
46'
Замена
Д. Блондель
️️️️
М. Альмебек
46'
Желтая карточка
М. Лестьенн
45'
+3
40'
ГОЛ! 0:2!
Жуссие
22'
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
3'
ГОЛ! 0:1!
Жуссие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
33
Владан Кужович
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
2
Михаэль Альмебек
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
8
Йеспер Йоргенсен
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Брюгге
20
Свен Дхуст
ВР
6
Джим Ларсен
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
2
Том Хогли
ПЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
41
Тиболт ван Акер
ЦП
18
Бьорн Влеминкс
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
11
Давид Белльон
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
3-2-3-2
33
Кужович
21
Фигерас
4
Донк
4
Хофкенс
5
Буйссе
2
Альмебек
8
Йоргенсен
8
Оджиджа-Офое
11
Рафаэлов
70
Бакка
17
Лестьенн
3-2-4-1
16
Каррассо
27
Планюс
25
Мариано
22
Сане
21
Энрике
14
Тремулинас
22
Сертик
21
Н'Гуэмо
18
Плашил
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
11
Рафаэлов
18
Влеминкс
18
Влеминкс
11
Рафаэлов
70
Бакка
12
Менье
12
Менье
70
Бакка
2
Альмебек
11
Блондель
11
Блондель
2
Альмебек
18
Плашил
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
18
Плашил
20
Жуссие
11
Белльон
11
Белльон
20
Жуссие
19
Морис-Белэй
14
Диабате
14
Диабате
19
Морис-Белэй
Остались в запасе
Брюгге
Бордо
20
Свен Дхуст
ВР
6
Джим Ларсен
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
2
Том Хогли
ПЗ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Франсис Жийо
Остались в запасе
20
Свен Дхуст
ВР
6
Джим Ларсен
ЦЗ
41
Тиболт ван Акер
ЦП
2
Том Хогли
ПЗ
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Франсис Жийо
Статистика матча Брюгге - Бордо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
Новости команд
Все
Брюгге
Бордо
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
«ПСВ» – «Брюгге»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«ПСВ» – «Брюгге» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «ПСВ» и «Брюгге» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
22 октября
Лига чемпионов. Крупная победа «Реала», поражение «Шахтера» и другие результаты
21 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+