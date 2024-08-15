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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Борац - КИ Клаксвик
Борац - КИ Клаксвик: обзор матча 15 августа 2024
Борац
15.08.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
КИ Клаксвик
17'
N. Srećković
82'
С. Савич
93'
Б. Мейерс
53'
Д. Павлович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Борац - КИ Клаксвик
111'
Замена
Д. Сойлу
️️️️
Р. Юнсен
106'
Замена
П. Петерсен
️️️️
Х. Ханссон
ГОЛ! 3:1!
Б. Мейерс
Пас отдал
С. Савич
93'
Замена
S. Vranjes
️️️️
Й. Лукич
91'
90'
+1
Желтая карточка
М. Йенсен
90'
Желтая карточка
Х. Ханссон
Замена
А. Пихлер
️️️️
D. Cavic
89'
83'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
К. Эдемарксбаккен
ГОЛ! 2:1!
С. Савич
Пас отдал
Й. Лукич
82'
Замена
Э. Кулашин
️️️️
Д. Греля
79'
Замена
А. Субич
️️️️
З. Квржич
78'
Желтая карточка
З. Квржич
70'
69'
Замена
A. Ejupi
️️️️
Д. Павлович
Замена
С. Савич
️️️️
D. Skorup
62'
Желтая карточка
D. Skorup
60'
59'
Желтая карточка
Й. Даниэльсен
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Павлович
31'
Желтая карточка
Д. Павлович
28'
Замена
Д. Павлович
️️️️
О. Фэре
ГОЛ! 1:0!
N. Srećković
Пас отдал
D. Cavic
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
20
Зоран Квржич
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
8
D. Skorup
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
3
Александер Бернтссон
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Борац
92
Nikola Milicevic
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
18
Александар Субич
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
8
Алекс Пихлер
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
14
Pavle Djajic
ЦФ
77
Стефан Савич
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
КИ Клаксвик
1
Ari Petersen
ВР
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
5
Дени Павлович
ОП
8
Дан Сойлу
ЦП
28
Albert Ejupi
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
25
George Gibson
ЦФ
3-4-3
1
Шишковски
20
Квржич
2
Мейерс
24
Каролина
15
Граховац
88
Греля
20
8
17
Лукич
22
15
Вукчевич
3-2-2-1-2
96
Йенсен
23
Даниэльсен
22
Фэре
4
Ямбере
3
Бернтссон
2
Да Силва
14
Юнсен
10
Ханссон
33
Эдемарксбаккен
9
Клеттскард
7
20
Квржич
18
Субич
18
Субич
20
Квржич
22
8
Пихлер
8
Пихлер
22
88
Греля
27
Кулашин
27
Кулашин
88
Греля
8
77
Савич
77
Савич
8
17
Лукич
23
23
17
Лукич
22
Фэре
5
Павлович
5
Павлович
22
Фэре
14
Юнсен
8
Сойлу
8
Сойлу
14
Юнсен
Павлович
28
28
Павлович
10
Ханссон
21
Петерсен
21
Петерсен
10
Ханссон
33
Эдемарксбаккен
6
Миккельсен
6
Миккельсен
33
Эдемарксбаккен
Остались в запасе
Борац
КИ Клаксвик
92
Nikola Milicevic
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
14
Pavle Djajic
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Остались в запасе
92
Nikola Milicevic
ВР
29
Savo Susic
ЦЗ
29
Nikola Pejović
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
14
Pavle Djajic
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
Остались в запасе
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Главный тренер
Магне Хосет
Статистика матча Борац - КИ Клаксвик
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
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Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Информация о матче
Главный судья:
Георги Кабаков
(Пловдив)
Стадион:
Gradski Stadion, Banja Luka
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