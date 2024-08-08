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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
КИ Клаксвик - Борац
КИ Клаксвик - Борац: обзор матча 08 августа 2024
КИ Клаксвик
08.08.2024, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Борац
10'
П. Клеттскард
36'
К. Эдемарксбаккен
31'
М. Йенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КИ Клаксвик - Борац
Замена
Б. Петерсен
️️️️
К. Эдемарксбаккен
88'
82'
Замена
Д. Греля
️️️️
Э. Кулашин
79'
Желтая карточка
Д. Шишковски
Замена
Д. Павлович
️️️️
Р. Юнсен
76'
Желтая карточка
Р. Юнсен
65'
65'
Замена
D. Cavic
️️️️
N. Srećković
65'
Замена
А. Пихлер
️️️️
D. Skorup
56'
Желтая карточка
Й. Лукич
Желтая карточка
С. Ямбере
49'
Замена
П. Петерсен
️️️️
Х. Ватнсдаль
37'
37'
Замена
М. Вукчевич
️️️️
С. Савич
ГОЛ! 2:1!
К. Эдемарксбаккен
36'
33'
Красная карточка
С. Эррера
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Йенсен
ГОЛ! 1:0!
П. Клеттскард
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
96
Марк Йенсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
3
Александер Бернтссон
ЦЗ
23
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
14
Рене Юнсен
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
7
Árni Frederiksberg
ЦФ
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Борац
1
Дамьян Шишковски
ВР
16
Себастьян Эррера
ЛЗ
24
Юрих Каролина
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
8
D. Skorup
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
20
Nikola Srećković
ЦП
27
Энвер Кулашин
ПВ
77
Стефан Савич
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
КИ Клаксвик
1
Ari Petersen
ВР
20
Берге Петерсен
ЦЗ
22
Одмар Фэре
ЦЗ
21
Паэтур Петерсен
ЛВ
27
Латиф Ахмед
ЛВ
5
Дени Павлович
ОП
8
Дан Сойлу
ЦП
6
Мадс Миккельсен
ПВ
25
George Gibson
ЦФ
Борац
92
Nikola Milicevic
ВР
45
Nikola Grujic
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
8
Алекс Пихлер
ЦП
88
Дамир Греля
ЦП
45
P. Karaklajic
ЦП
15
Марко Вукчевич
ЦФ
22
David Cavic
ЦФ
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
3-2-2-1-2
96
Йенсен
4
Ямбере
3
Бернтссон
23
Даниэльсен
2
Да Силва
23
Ватнсдаль
14
Юнсен
10
Ханссон
33
Эдемарксбаккен
9
Клеттскард
7
4-3-1-2
1
Шишковски
24
Каролина
2
Мейерс
20
Квржич
16
Эррера
8
15
Граховац
20
27
Кулашин
17
Лукич
77
Савич
33
Эдемарксбаккен
20
Петерсен
20
Петерсен
33
Эдемарксбаккен
14
Юнсен
5
Павлович
5
Павлович
14
Юнсен
23
Ватнсдаль
21
Петерсен
21
Петерсен
23
Ватнсдаль
8
8
Пихлер
8
Пихлер
8
27
Кулашин
88
Греля
88
Греля
27
Кулашин
77
Савич
15
Вукчевич
15
Вукчевич
77
Савич
20
22
22
20
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Борац
1
Ari Petersen
ВР
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
6
Мадс Миккельсен
ПВ
25
George Gibson
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
92
Nikola Milicevic
ВР
45
Nikola Grujic
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Младен Зизович
Остались в запасе
1
Ari Petersen
ВР
22
Одмар Фэре
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
6
Мадс Миккельсен
ПВ
25
George Gibson
ЦФ
Остались в запасе
92
Nikola Milicevic
ВР
45
Nikola Grujic
ВР
29
Nikola Pejović
ЦЗ
29
Savo Susic
ЦЗ
45
P. Karaklajic
ЦП
23
S. Vranjes
ЦФ
9
Esmir Hasukić
ЦФ
49
Stefan Marčetić
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Младен Зизович
Статистика матча КИ Клаксвик - Борац
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 15 тур
Борац
- : -
29.11.2026
Сараево
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 14 тур
Железничар
0 : 4
21.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 13 тур
Борац
4 : 1
08.11.2026
Радник Биелина
Лига конференций, 3 тур
Мьеллбю
2 : 0
05.11.2026
Борац
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 12 тур
Челик
2 : 4
31.10.2026
Борац
Информация о матче
Главный судья:
Ondrej Berka, Czech Republic
Стадион:
Djúpumýra, Klaksvík
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