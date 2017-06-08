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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия - Никарагуа
Боливия - Никарагуа: обзор матча 08 июня 2017
Боливия
08.06.2017, четверг, 00:01
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Никарагуа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Боливия - Никарагуа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай
4 : 0
06.06.2026
Никарагуа
Товарищеские матчи. Сборные
ЮАР
0 : 0
29.05.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 1
27.03.2026
Никарагуа
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Гаити
2 : 0
19.11.2025
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