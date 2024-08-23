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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Боливар - Фламенго
Боливар - Фламенго: обзор матча 23 августа 2024
Боливар
23.08.2024, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Фламенго
57'
B. SÃ¡vio
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Фламенго
90'
+5
Желтая карточка
Эвертон
Желтая карточка
B. SÃ¡vio
90'
Красная карточка
Андерсон
89'
81'
Замена
Эвертон
️️️️
Жерсон
74'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Н. де ла Крус
74'
Замена
Д. Луис
️️️️
C.
Замена
Х. Вака
️️️️
Ф. Сауседо
73'
Замена
Й. Роча
️️️️
Х. Сагредо
68'
61'
Желтая карточка
Жерсон
ГОЛ! 1:0!
B. SÃ¡vio
Пас отдал
Фабио
57'
Желтая карточка
Андерсон
47'
28'
Желтая карточка
Н. де ла Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
23
Леонель Хустиниано
ЦП
20
Фернандо Сауседо
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
90
Фабио
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
19
A. Oviedo
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
9
Carlinhos
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Alex Granell
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
17
P. Rodriguez
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Фламенго
98
Lucas Furtado
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
33
Cleiton
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
53
Lucyan
ЦЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
6
Игор Жезус
ОП
42
Fabiano
ЦП
7
Эвертон
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
4-3-3
1
Лампе
2
Сагредо
44
3
Андерсон
4
Сагредо
23
Хустиниано
20
Сауседо
11
Вака
19
10
90
Фабио
3-3-1-1-2
1
Росси
15
Бруно
4
Перейра
3
Ортис
2
Варела
5
Пульгар
6
Айртон
8
Жерсон
18
де ла Крус
7
Араухо
9
2
Сагредо
2
Роча
2
Роча
2
Сагредо
20
Сауседо
7
Вака
7
Вака
20
Сауседо
9
4
Луис
4
Луис
9
8
Жерсон
7
Эвертон
7
Эвертон
8
Жерсон
18
де ла Крус
27
Энрике
27
Энрике
18
де ла Крус
Остались в запасе
Боливар
Фламенго
12
Рубен Кордано
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Alex Granell
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
99
Лорран Перейра
АП
98
Lucas Furtado
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
53
Lucyan
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
42
Fabiano
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
3
Диего Арройо
ЦЗ
6
Alex Granell
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
17
P. Rodriguez
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
98
Lucas Furtado
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
33
Cleiton
ЦЗ
44
Carbone
ЦЗ
53
Lucyan
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
42
Fabiano
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Боливар - Фламенго
2
1
3
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
11
11
Офсайды
3
2
Количество передач
488
173
Сейвы
3
7
Точность передач %
81
48
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
11
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
0.46
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Hernando Siles, La Paz
Новости команд
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Боливар
Фламенго
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