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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Фламенго - Боливар
Фламенго - Боливар: обзор матча 16 августа 2024
Фламенго
16.08.2024, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Боливар
29'
Л. Араухо
89'
Л. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Боливар
ГОЛ! 2:0!
Л. Перейра
Пас отдал
Л. Араухо
89'
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
85'
83'
Замена
Э. Вака
️️️️
Л. Хустиниано
78'
Замена
A. Granell
️️️️
B. SÃ¡vio
Замена
C.
️️️️
Э. Пульгар
71'
67'
Замена
Й. Роча
️️️️
Фабио
Желтая карточка
Н. де ла Крус
60'
Желтая карточка
Э. Пульгар
52'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
38'
30'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Педро
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
90
Фабио
ЦФ
19
A. Oviedo
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Carlinhos
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Боливар
12
Рубен Кордано
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
2
Йомар Роча
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
6
Alex Granell
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Росси
6
Айртон
4
Перейра
15
Бруно
2
Варела
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
18
де ла Крус
9
Педро
7
Араухо
4-3-3
1
Лампе
4
Сагредо
44
3
Андерсон
2
Сагредо
20
Сауседо
23
Хустиниано
11
Вака
10
19
90
Фабио
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
5
Пульгар
9
9
5
Пульгар
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
90
Фабио
2
Роча
2
Роча
90
Фабио
10
6
6
10
23
Хустиниано
6
Вака
6
Вака
23
Хустиниано
Остались в запасе
Фламенго
Боливар
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
12
Рубен Кордано
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Остались в запасе
99
Лорран Перейра
АП
23
Матеус Кунья
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
7
Эвертон
ЦП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
12
Рубен Кордано
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Javier Uzeda
ЦП
7
Хенри Вака
АП
7
Jhon Velásquez
ЦФ
17
P. Rodriguez
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Флавио Робатто
Статистика матча Фламенго - Боливар
2
1
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
5
13
Офсайды
5
3
Количество передач
548
325
Сейвы
0
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.56
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Маракана
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1
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2
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2
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1
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