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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Нидерланды - Болгария
Нидерланды - Болгария: обзор матча 03 сентября 2017
Нидерланды
03.09.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
3 : 1
Завершен
Болгария
7'
Д. Проппер
67'
А. Роббен
80'
Д. Проппер
69'
Г. Костадинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Болгария
83'
Желтая карточка
И. Попов
ГОЛ! 3:1!
Д. Проппер
Пас отдал
К. Промес
80'
78'
Желтая карточка
И. Чочев
73'
Желтая карточка
Г. Миланов
69'
ГОЛ! 2:1!
Г. Костадинов
Пас отдал
И. Попов
ГОЛ! 2:0!
А. Роббен
Пас отдал
Д. Блинд
67'
58'
Желтая карточка
С. Манолев
Желтая карточка
Т. Вилена
54'
33'
Желтая карточка
Г. Терзиев
ГОЛ! 1:0!
Д. Проппер
Пас отдал
Д. Блинд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
0
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Арьен Роббен
ЦП
18
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ЦЗ
3
Петар Занев
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
7
Георгий Костадинов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
22
Атанас Зехиров
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Болгария
1
Георгий Китанов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
0
Орлин Старокин
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
0
Ивайло Димитров
ЦФ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
4-4-1-1
13
Силлессен
17
Блинд
0
Худт
6
де Врей
2
Тете
8
Вейналдум
18
Вилена
11
Роббен
0
Проппер
11
Промес
18
Янссен
4-5-1
23
Илиев
11
Манолев
3
Занев
15
Божиков
4
Терзиев
7
Костадинов
9
Попов
18
Чочев
2
Попов
22
Цветков
22
Зехиров
Остались в запасе
Нидерланды
Болгария
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
11
Кирил Десподов
ПВ
1
Георгий Китанов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
0
Орлин Старокин
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
0
Ивайло Димитров
ЦФ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Александар Димитров
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
23
Йерун Зут
ВР
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
14
Карим Рекик
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
0
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
0
Донни ван де Бек
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
0
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Бас Дост
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Остались в запасе
11
Кирил Десподов
ПВ
1
Георгий Китанов
ВР
12
Божидар Митрев
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
0
Орлин Старокин
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
0
Ивайло Димитров
ЦФ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Александар Димитров
Статистика матча Нидерланды - Болгария
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
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