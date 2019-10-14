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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Англия
Болгария - Англия: обзор матча 14 октября 2019
Болгария
14.10.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 8 тур
0 : 6
Завершен
Англия
7'
М. Рэшфорд
20'
Р. Баркли
32'
Р. Баркли
45+3'
Р. Стерлинг
69'
Р. Стерлинг
85'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Англия
85'
ГОЛ! 0:6!
Г. Кейн
69'
ГОЛ! 0:5!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Кейн
45'
+3
ГОЛ! 0:4!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Кейн
32'
ГОЛ! 0:3!
Р. Баркли
Пас отдал
Г. Кейн
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Баркли
Пас отдал
Р. Стерлинг
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Р. Баркли
4'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Пламен Илиев
ВР
3
Петар Занев
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
0
Вандерсон
ЛВ
9
Ивелин Попов
ЦП
7
Георгий Костадинов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Петар Хубчев
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Гарри Уинкс
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Росс Баркли
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
Англия
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
22
Джо Гомес
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
19
Мэйсон Маунт
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
2-2-2
23
Илиев
3
Занев
4
Терзиев
9
Попов
7
Костадинов
0
Вандерсон
11
Десподов
4-3-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
6
Магуайр
15
Мингс
3
Чилвел
14
Уинкс
8
Хендерсон
19
Баркли
10
Стерлинг
11
Рэшфорд
9
Кейн
Остались в запасе
Болгария
Англия
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
Главный тренер
Петар Хубчев
17
Джейдон Санчо
ПВ
4
Деклан Райс
ОП
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
22
Джо Гомес
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Мэйсон Маунт
АП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
13
Николай Михайлов
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
11
Марселиньо
ЦП
16
Кристиян Малинов
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
Остались в запасе
17
Джейдон Санчо
ПВ
4
Деклан Райс
ОП
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
22
Джо Гомес
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Мэйсон Маунт
АП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
24
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Петар Хубчев
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Болгария - Англия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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