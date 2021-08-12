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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ПАОК - Богемианс
ПАОК - Богемианс: обзор матча 12 августа 2021
ПАОК
12.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Богемианс
4'
Ш. Шваб
28'
Д. Бисесвар
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ПАОК - Богемианс
Желтая карточка
А. Эсити
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
R. Cornwall
90'
+2
Желтая карточка
K. Buckley
Желтая карточка
Т. Мург
87'
86'
Замена
R. Feely
️️️️
Э. Лайонс
Замена
Т. Мург
️️️️
Д. Бисесвар
85'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
75'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Н. Оливейра
73'
Замена
А. Эсити
️️️️
Я. Куртич
73'
62'
Замена
K. Ward
️️️️
A. Coote
ГОЛ! 2:0!
Д. Бисесвар
Пас отдал
О. Эль-Каддури
28'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Шваб
Пас отдал
Д. Бисесвар
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
2
Родриго Алвес
ЦП
20
Виейринья
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Богемианс
9
Джорджи Келли
ЦФ
1
Джеймс Тэлбот
ЦФ
2
Энди Лайонс
ЦФ
24
R. Cornwall
ЦФ
0
J. Finnerty
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
18
K. Buckley
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
10
Доусон Девой
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Богемианс
24
Aaron Doran
ЦП
10
Robert Mahon
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
0
C. Levingston
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
2-5-1-2
1
Пасхалакис
15
Варела
5
Михайлидис
27
Куртич
22
Шваб
14
Живкович
7
Эль-Каддури
20
Виейринья
2
Алвес
21
Бисесвар
7
Оливейра
5
18
67
26
Тирни
10
Девой
14
3
Тэйлор
3
Тэйлор
27
Куртич
13
Эсити
13
Эсити
27
Куртич
21
Бисесвар
99
Мург
99
Мург
21
Бисесвар
7
Оливейра
28
Свидерски
28
Свидерски
7
Оливейра
2
Лайонс
28
28
2
Лайонс
14
20
20
14
Остались в запасе
ПАОК
Богемианс
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
24
Aaron Doran
ЦП
10
Robert Mahon
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
0
C. Levingston
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
45
Яннис Константелиас
ЦФ
Остались в запасе
24
Aaron Doran
ЦП
10
Robert Mahon
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
31
T. Wilson
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
0
C. Levingston
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Деклан Девайн
Статистика матча ПАОК - Богемианс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Информация о матче
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