Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Богемианс - ПАОК
Богемианс - ПАОК: обзор матча 03 августа 2021
Богемианс
03.08.2021, вторник, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ПАОК
23'
A. Coote
53'
A. Coote
78'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Богемианс - ПАОК
90'
+6
Желтая карточка
Д. Бисесвар
Замена
T. Wilson
️️️️
L. Burt
88'
Замена
K. Ward
️️️️
A. Coote
87'
Замена
J. Finnerty
️️️️
R. Cornwall
82'
82'
Замена
К. Свидерски
️️️️
Н. Оливейра
78'
Желтая карточка
Х. Цолис
78'
ГОЛ! 2:1!
Н. Оливейра
Пас отдал
Т. Мург
Замена
C. Levingston
️️️️
Д. Девой
76'
Желтая карточка
Д. Тэлбот
70'
69'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Живкович
Желтая карточка
A. Breslin
66'
63'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Эсити
63'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
С. Кагава
62'
Желтая карточка
Н. Оливейра
62'
Замена
Х. Цолис
️️️️
О. Эль-Каддури
ГОЛ! 2:0!
A. Coote
53'
ГОЛ! 1:0!
A. Coote
Пас отдал
Д. Келли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс
2
Энди Лайонс
ЦФ
1
Джеймс Тэлбот
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
67
L. Burt
ЦФ
10
Доусон Девой
ЦФ
14
Alistair Coote
ЦФ
3
Anto Breslin
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
24
R. Cornwall
ЦФ
18
K. Buckley
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
10
Синдзи Кагава
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Богемианс
24
Aaron Doran
ЦП
31
T. Wilson
ЦФ
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
0
C. Levingston
ЦФ
20
K. Ward
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
0
J. Finnerty
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
99
Томас Мург
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
5
3
18
24
17
14
2-5-1-2
1
Пасхалакис
15
Варела
5
Михайлидис
13
Эсити
14
Живкович
7
Эль-Каддури
2
Алвес
22
Шваб
20
Виейринья
7
Оливейра
10
Кагава
67
31
31
67
10
Девой
0
0
10
Девой
14
20
20
14
24
0
0
24
7
Эль-Каддури
17
Цолис
17
Цолис
7
Эль-Каддури
14
Живкович
99
Мург
99
Мург
14
Живкович
13
Эсити
27
Куртич
27
Куртич
13
Эсити
10
Кагава
21
Бисесвар
21
Бисесвар
10
Кагава
7
Оливейра
28
Свидерски
28
Свидерски
7
Оливейра
Остались в запасе
Богемианс
ПАОК
24
Aaron Doran
ЦП
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
24
Aaron Doran
ЦП
10
Robert Mahon
ЦФ
21
Jamie Mullins
ЦФ
10
Stephen Mallon
ЦФ
27
Sean Grehan
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
25
Stephen McGuinness
ЦФ
1
Enda Minogue
ЦФ
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
19
Адриан Нильсен Перейра
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Деклан Девайн
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Богемианс - ПАОК
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Богемианс
0 : 1
23.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Богемианс
2 : 1
16.10.2026
Уотерфорд
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
Богемианс
ПАОК
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Мидтьюлланд» – «Богемианс»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Лэмпард – о дебютном матче во главе «Челси»: «В таких играх победы – не главное»
2019.07.11 10:53
2
«Челси» в первом матче при Лэмпарде сыграл вничью с «Богемианом»
2019.07.11 08:12
«Богемианс» показал новую форму. На ней есть Боб Марли и полоса в растаманских цветах
2018.10.23 14:42
6
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+