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Бохум - Дуйсбург
Бохум - Дуйсбург: обзор матча 26 апреля 2008
Бохум
26.04.2008, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Дуйсбург
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Статистика матча Бохум - Дуйсбург
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Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Информация о матче
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