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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Борнмут
Блэкпул - Борнмут: обзор матча 12 февраля 2022
Блэкпул
12.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
37'
Д. Боулер
87'
Д. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Борнмут
Желтая карточка
К. Коннолли
90'
+4
Желтая карточка
Д. Стерлинг
89'
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лоу
85'
Желтая карточка
Э. Маркондес
84'
Замена
Л. Дэвис
️️️️
Д. Земура
78'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Ф. Биллинг
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Йетс
73'
70'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Д. Стейси
Замена
О. Кейси
️️️️
М. Экпитета
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боулер
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Джош Боулер
ЦП
6
Kevin Stewart
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
5
Джеймс Хилл
ЦФ
3-2-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
6
Коннолли
6
Лоуренс-Габриэль
11
Боулер
6
15
Торнили
12
Йетс
14
Мадин
22
Хэмилтон
21
Экпитета
4-2-2-2
12
Траверс
3
Стейси
6
Келли
3
Филлипс
33
Земура
10
Кук
8
Биллинг
23
Дембеле
10
Кантвелл
19
Энтони
19
Соланке
21
Экпитета
4
Кейси
4
Кейси
21
Экпитета
12
Йетс
19
Ловери
19
Ловери
12
Йетс
33
Земура
3
Дэвис
3
Дэвис
33
Земура
8
Биллинг
10
Маркондес
10
Маркондес
8
Биллинг
3
Стейси
9
Лоу
9
Лоу
3
Стейси
Остались в запасе
Блэкпул
Борнмут
31
Стюарт Мур
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
5
Джеймс Хилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
5
Джеймс Хилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Блэкпул - Борнмут
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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