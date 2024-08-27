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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкберн - Блэкпул
Блэкберн - Блэкпул: обзор матча 27 августа 2024
Блэкберн
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Блэкпул
21'
М. Гейе (П)
72'
Д. Бисли
77'
Х. Коулсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Блэкпул
77'
ГОЛ! 1:2!
Х. Коулсон
75'
Желтая карточка
Р. Аптер
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бисли
Пас отдал
Р. Аптер
69'
Замена
Д. Баллард
️️️️
О. Норберн
69'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Лоуренс-Габриэль
68'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
К. Джозеф
Замена
Р. Хеджс
️️️️
А. Вайманн
66'
Замена
К. МакФадзин
️️️️
Г. Пикеринг
66'
Замена
Д. Хайам
️️️️
Д. Батт
66'
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Вейл
65'
Замена
Ю. Охаси
️️️️
М. Гейе
65'
Желтая карточка
Д. Вейл
40'
26'
Замена
Л. Эванс
️️️️
Р. Финниган
26'
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
О. Кейси
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Гейе
21'
20'
Желтая карточка
О. Кейси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
38
Leo Duru
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
6
Джон Бакли
(К)
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
(К)
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Райан Финниган
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Блэкберн
25
Джо Хилтон
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
24
Тирис Долан
ПВ
32
Igor Tyjon
ЦФ
26
Райан Хеджс
ЦФ
23
Юки Охаси
ЦФ
Блэкпул
44
Mackenzie Chapman
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
34
Dan Sassi
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
8
Ли Эванс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Пирс
17
Картер
38
23
Батт
3
Пикеринг
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
10
Сигурдссон
27
Вейл
29
Гейе
18
Вайманн
4-3-1-2
12
О'Доннелл
6
Лоуренс-Габриэль
3
4
Кейси
28
Пеннингтон
8
Финниган
44
Эмблтон
8
Норберн
30
Аптер
9
Бисли
22
Джозеф
23
Батт
5
Хайам
5
Хайам
23
Батт
3
Пикеринг
5
МакФадзин
5
МакФадзин
3
Пикеринг
27
Вейл
24
Долан
24
Долан
27
Вейл
18
Вайманн
26
Хеджс
26
Хеджс
18
Вайманн
29
Гейе
23
Охаси
23
Охаси
29
Гейе
6
Лоуренс-Габриэль
15
Коулсон
15
Коулсон
6
Лоуренс-Габриэль
4
Кейси
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
4
Кейси
8
Финниган
8
Эванс
8
Эванс
8
Финниган
22
Джозеф
11
Флетчер
11
Флетчер
22
Джозеф
8
Норберн
23
Баллард
23
Баллард
8
Норберн
Остались в запасе
Блэкберн
Блэкпул
25
Джо Хилтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
32
Igor Tyjon
ЦФ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
44
Mackenzie Chapman
ВР
34
Dan Sassi
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
25
Джо Хилтон
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
37
Том Блоксэм
ЛВ
32
Igor Tyjon
ЦФ
Остались в запасе
44
Mackenzie Chapman
ВР
34
Dan Sassi
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Блэкберн - Блэкпул
1
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
3
Нарушения
16
8
Офсайды
5
0
Количество передач
565
382
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
- : -
05.12.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
1 : 0
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 18 тур
Блэкпул
- : -
01.12.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
0 : 0
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
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