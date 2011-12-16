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Лига Европы 2026/2027
Бирмингем Сити - Марибор
Бирмингем Сити - Марибор: обзор матча 16 декабря 2011
Бирмингем Сити
16.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа H, 6 тур
1 : 0
Завершен
Марибор
24'
А. Руни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Марибор
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
К. Бурк
️️️️
Н. Редмонд
Замена
Д. Матч
️️️️
А. Руни
Замена
Д. Трайковски
️️️️
Аргус
Замена
Г. Н'Дав
️️️️
М. Гомис
Замена
Э. Великонья
️️️️
М. Таварес
Замена
А. Ибраими
️️️️
Г. Цвиянович
Желтая карточка
Аргус
Желтая карточка
Й. Видович
ГОЛ! 1:0!
А. Руни
Пас отдал
Н. Редмонд
Желтая карточка
М. Гомис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Адам Руни
ЦФ
14
Моргаро Гомис
ЦФ
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
4
Йован Видович
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
17
Далибор Волаш
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Бирмингем Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Марибор
13
Матей Радан
ВР
24
Деян Трайковски
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
9
Агим Ибраими
ЦФ
23
Этьен Великонья
ЦФ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
3-4-3
21
Дойл
19
Ибаньес
23
Спектор
33
Дэйвис
18
Фахи
3
Мерфи
27
Редмонд
22
Босежур
14
Гомис
9
Руни
19
Жигич
3-2-3-2
33
Ханданович
4
Видович
32
Аргус
26
Райчевич
5
Филипович
70
Мертель
22
Потокар
78
Мезга
14
Цвиянович
9
Таварес
17
Волаш
14
Гомис
8
Н'Дав
8
Н'Дав
14
Гомис
27
Редмонд
14
Бурк
14
Бурк
27
Редмонд
9
Руни
77
Матч
77
Матч
9
Руни
32
Аргус
24
Трайковски
24
Трайковски
32
Аргус
14
Цвиянович
9
Ибраими
9
Ибраими
14
Цвиянович
9
Таварес
23
Великонья
23
Великонья
9
Таварес
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Марибор
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
13
Матей Радан
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Стивен Колдуэлл
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Остались в запасе
13
Матей Радан
ВР
22
Мартин Милец
ЦЗ
31
Зоран Лесьяк
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Дарко Миланич
Статистика матча Бирмингем Сити - Марибор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
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4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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