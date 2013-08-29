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Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Тромсе
Бешикташ - Тромсе: обзор матча 29 августа 2013
Бешикташ
29.08.2013, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Тромсе
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Статистика матча Бешикташ - Тромсе
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0
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Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
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Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
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0 : 2
08.11.2026
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01.11.2026
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Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
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Тромсе
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