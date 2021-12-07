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Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Бешикташ
Боруссия Д - Бешикташ: обзор матча 07 декабря 2021
Боруссия Д
07.12.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
5 : 0
Завершен
Бешикташ
29'
Д. Мален
45+2'
М. Ройс (П)
53'
М. Ройс
68'
Э. Холанд
81'
Э. Холанд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Бешикташ
82'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Соуза
ГОЛ! 5:0!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Дауд
81'
76'
Замена
С. Учан
️️️️
Д. Боздоган
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Д. Беллингем
73'
Замена
М. Понграчич
️️️️
Д. Загаду
73'
69'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
К. Ларин
ГОЛ! 4:0!
Э. Холанд
Пас отдал
Н. Шульц
68'
Замена
Э. Холанд
️️️️
М. Ройс
63'
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
М. Вольф
62'
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
М. Дауд
53'
46'
Замена
В. Розье
️️️️
К. Караман
Замена
Рейньер
️️️️
Т. Менье
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ройс
45'
+2
44'
Желтая карточка
Соуза
43'
Красная карточка
Велинтон
39'
Желтая карточка
К. Ларин
31'
Желтая карточка
Ф. Монтеро
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Беллингем
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
12
Тома Менье
ПЗ
18
Марко Ройс
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Боруссия Д
31
Силас Острзински
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
3-2-3-1-1
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
23
Загаду
14
Шульц
12
Менье
5
Беллингем
28
Витсель
81
Дауд
18
Ройс
14
Мален
4-3-3
30
Дестаноглу
20
Уйсал
3
Монтеро
23
Велинтон
17
Мерас
70
Боздоган
5
Топал
5
Соуза
44
Батшуайи
9
Ларин
19
Караман
5
Беллингем
22
Геррейру
22
Геррейру
5
Беллингем
23
Загаду
5
Понграчич
5
Понграчич
23
Загаду
27
Вольф
25
Пасслак
25
Пасслак
27
Вольф
12
Менье
19
Рейньер
19
Рейньер
12
Менье
18
Ройс
9
Холанд
9
Холанд
18
Ройс
19
Караман
19
Розье
19
Розье
19
Караман
70
Боздоган
48
Учан
48
Учан
70
Боздоган
5
Соуза
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
5
Соуза
9
Ларин
18
Геззаль
18
Геззаль
9
Ларин
Остались в запасе
Боруссия Д
Бешикташ
31
Силас Острзински
ВР
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
31
Силас Острзински
ВР
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Боруссия Д - Бешикташ
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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