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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Бермудские острова - Гондурас
Бермудские острова - Гондурас: обзор матча 10 июня 2024
Бермудские острова
10.06.2024, понедельник, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа A, 2 тур
0 : 5
Завершен
Гондурас
45+4'
Z. Lewis (П)
14'
К. Арриага
49'
Д. Руис
53'
Э. Родригес
56'
L. Vega
62'
Э. Нахар
90+1'
B. Rochez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бермудские острова - Гондурас
90'
+1
ГОЛ! 1:6!
B. Rochez
Пас отдал
A. López
Желтая карточка
R. Lee
(фол)
90'
90'
+2'
Замена
️️️️
K. Scott
81'
Замена
️️️️
D. Swan-Desilva
80'
76'
Замена
️️️️
W. Decas
76'
Замена
️️️️
F. Martínez
67'
Замена
️️️️
M. Santos
67'
Замена
️️️️
A. López
66'
Замена
️️️️
B. Rochez
Замена
️️️️
J. Bean
66'
Замена
️️️️
S. Ming
66'
62'
ГОЛ! 1:5!
Э. Нахар
Пас отдал
Э. Родригес
Замена
️️️️
N. Tucker
57'
56'
ГОЛ! 1:4!
L. Vega
53'
ГОЛ! 1:3!
Э. Родригес
Пас отдал
Л. Пальма
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Руис
Пас отдал
Л. Пальма
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Z. Lewis
45'
+4
45'
+3'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Арриага
Пас отдал
Л. Пальма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бермудские острова
1
Dale Eve
(К)
ВР
18
Luke Robinson
ЦЗ
16
Dante Leverock
ЦЗ
18
J’Nai Butterfield-Steede
ЦЗ
13
Keziah Martin
ЦП
10
Zeiko Lewis
ЦП
11
D. Parfitt-Williams
ЦП
8
Aunde Todd
ЦП
4
Roger Lee
ЦП
21
K. Crichlow
ЦФ
9
Kole Hall
ЦФ
Главный тренер
Майкл Финдли
Гондурас
1
E. Menjivar
ВР
4
L. Vega
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
10
Луис Пальма
ЛВ
5
Кервин Арриага
ОП
11
Давид Руис
ОП
8
Joseph Rosales
ЦП
20
Дейби Флорес
ЦП
16
Эдвин Родригес
ПВ
15
C. Melendez
ЦФ
9
Энтони Лосано
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Бермудские острова
12
Detre Bell
ВР
23
Andrew Kempe
ВР
14
Daion Swan-Desilva
ЦЗ
7
Caleb McDowall
ЦЗ
17
Harry Twite
ЦЗ
5
Ne-Jai Tucker
ЦП
22
Remy Coddington
ЦП
2
Reece Jones
ЦП
6
Riley Robinson
ЦП
14
Sachiel Ming
ЦФ
9
Jai Bean
ЦФ
15
Knory Scott
ЦФ
Гондурас
18
Jonathan Rougier
ВР
22
Luis López
ВР
3
Marcelo Santos
ЦЗ
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
2
Devron García
ЦЗ
7
Francisco Martínez
ЦП
10
Alexander López
ЦП
21
Bryan Rochez
ЦФ
11
R. Castillo
ЦФ
13
Wesly Decas
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
3-5-2
1
18
16
18
10
11
8
4
13
9
21
2-2-2-2-2
1
14
Нахар
4
5
Арриага
11
Руис
8
20
Флорес
16
Родригес
10
Пальма
9
Лосано
15
14
14
5
5
14
14
9
9
15
15
3
3
7
7
10
10
21
21
13
13
Остались в запасе
Бермудские острова
Гондурас
12
Detre Bell
ВР
23
Andrew Kempe
ВР
7
Caleb McDowall
ЦЗ
17
Harry Twite
ЦЗ
22
Remy Coddington
ЦП
2
Reece Jones
ЦП
6
Riley Robinson
ЦП
Главный тренер
Майкл Финдли
18
Jonathan Rougier
ВР
22
Luis López
ВР
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
2
Devron García
ЦЗ
11
R. Castillo
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Остались в запасе
12
Detre Bell
ВР
23
Andrew Kempe
ВР
7
Caleb McDowall
ЦЗ
17
Harry Twite
ЦЗ
22
Remy Coddington
ЦП
2
Reece Jones
ЦП
6
Riley Robinson
ЦП
Остались в запасе
18
Jonathan Rougier
ВР
22
Luis López
ВР
3
Julián Jose Martinez
ЦЗ
2
Devron García
ЦЗ
11
R. Castillo
ЦФ
19
A. Lopez
ЦФ
17
Jorge Álvarez
ЦФ
Главный тренер
Майкл Финдли
Главный тренер
Хорхе Луис Пинто
Статистика матча Бермудские острова - Гондурас
1
Всего ударов по воротам
4
26
Удары в створ
3
14
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
5
8
Офсайды
1
2
Количество передач
317
508
Сейвы
10
2
Точность передач %
76
89
Удары мимо ворот
0
9
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
1
8
Матчи команд
Бермудские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
2 : 0
26.03.2026
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Бермудские острова
0 : 7
14.11.2025
Кюрасао
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Ямайка
4 : 0
15.10.2025
Бермудские острова
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
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