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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бери - Гиллинхэм
Бери - Гиллинхэм: обзор матча 08 ноября 2008
Бери
08.11.2008, суббота, 00:00
Англия. Кубок
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бери - Гиллинхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бери
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
Бертон Альбион
3 : 2
10.08.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бери
1 : 3
30.01.2016
Халл Сити
Англия. Кубок, 1/32 финала
Брэдфорд Сити
0 : 0
19.01.2016
Бери
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бери
0 : 0
09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 11 тур
Аккрингтон Стэнли
3 : 1
17.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Гигг Лэйн
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Бери
Гиллинхэм
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
«Бери» исключен из первого дивизиона Англии из-за долгов. Клуб провел в лиге 125 лет
2019.08.28 06:47
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Фанат клуба 4-го дивизиона Англии дисквалифицирован за удар футболиста по лицу
2018.12.29 18:27
4
198-сантиметровый 15-летний защитник «Бери» перейдет в «Ливерпуль»
2016.10.27 17:46
6
«Бери» исключен из первого дивизиона Англии из-за долгов. Клуб провел в лиге 125 лет
2019.08.28 06:47
3
Фанат клуба 4-го дивизиона Англии дисквалифицирован за удар футболиста по лицу
2018.12.29 18:27
4
198-сантиметровый 15-летний защитник «Бери» перейдет в «Ливерпуль»
2016.10.27 17:46
6
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
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