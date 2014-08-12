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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Бери
Болтон - Бери: обзор матча 12 августа 2014
Болтон
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Бери
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болтон - Бери
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Болтон
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Болтон
- : -
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09.01.2016
Брэдфорд Сити
Англия. Кубок Лиги, 1/32 финала
Бери
1 : 4
25.08.2015
Лестер
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